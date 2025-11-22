Мелони обсудила с Мерцем мирный план США
Киев • УНН
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили американское предложение по мирному урегулированию в Украине. Лидеры подчеркнули важность поддержки переговорных процессов и стремление достичь справедливого мира.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, во время которого они обсудили американское предложение по мирному урегулированию в Украине. О разговоре сообщили в правительстве Италии, передает УНН.
Детали
В разговоре лидеры подчеркнули важность поддержки действующих переговорных процессов и подтвердили стремление достичь справедливого и прочного мира в интересах всей Европы.
В частности, они положительно оценили положения о надежных гарантиях безопасности, которые рассматриваются как ключевой элемент европейской и трансатлантической стабильности, и которые Италия давно поддерживает.
Вместе с тем в итальянском правительстве отметили, что другие части плана США нуждаются в дополнительном изучении.
Отмечается, что в ближайшие часы и в субботу, 22 ноября Мелони продолжит контакты с основными лидерами, заинтересованными в урегулировании российско-украинской войны.
Напомним
Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.
Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и России по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Они подтвердили полную поддержку Украины и обсудили усилия США по прекращению войны, подчеркнув необходимость одобрения европейских партнеров для любого мирного соглашения.
