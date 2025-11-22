$42.150.06
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Мелони обсудила с Мерцем мирный план США

Киев • УНН

 • 558 просмотра

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили американское предложение по мирному урегулированию в Украине. Лидеры подчеркнули важность поддержки переговорных процессов и стремление достичь справедливого мира.

Мелони обсудила с Мерцем мирный план США

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, во время которого они обсудили американское предложение по мирному урегулированию в Украине. О разговоре сообщили в правительстве Италии, передает УНН.

Детали

В разговоре лидеры подчеркнули важность поддержки действующих переговорных процессов и подтвердили стремление достичь справедливого и прочного мира в интересах всей Европы.

Мерц и Трамп обсудили мирный план США по Украине21.11.25, 20:27 • 2870 просмотров

В частности, они положительно оценили положения о надежных гарантиях безопасности, которые рассматриваются как ключевой элемент европейской и трансатлантической стабильности, и которые Италия давно поддерживает.

Решения, имеющие последствия для интересов Европы и НАТО, требуют общей поддержки: во Франции сделали заявление относительно мирного плана для Украины21.11.25, 14:51 • 2226 просмотров

Вместе с тем в итальянском правительстве отметили, что другие части плана США нуждаются в дополнительном изучении.

Отмечается, что в ближайшие часы и в субботу, 22 ноября Мелони продолжит контакты с основными лидерами, заинтересованными в урегулировании российско-украинской войны.

Глава МИД Франции проведет координационный разговор с европейскими министрами по Украине21.11.25, 20:59 • 2080 просмотров

Напомним

Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.

Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и России по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Они подтвердили полную поддержку Украины и обсудили усилия США по прекращению войны, подчеркнув необходимость одобрения европейских партнеров для любого мирного соглашения.

Европейские лидеры обсудят план США и рф по прекращению войны в Украине с Зеленским и на полях G20 - Bloomberg21.11.25, 11:48 • 2638 просмотров

Вита Зеленецкая

