"Є вагомі результати, і ще багато роботи попереду": Зеленський бачить перспективи після мирних переговорів у Женеві
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив про вагомі результати після переговорів зі США у Женеві, які тривали 23-24 листопада. Він зазначив, що є багато перспектив для реального шляху до миру, але попереду ще багато роботи.
Після переговорів зі США у Женеві вбачається багато перспектив щодо реального шляху до миру і є вагомі результати, але ще багато роботи попереду. Про це заявив Президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером перед засіданням "коаліції охочих", пише УНН.
Деталі
"Сьогодні вранці я говорив із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Це була хороша й дуже продуктивна розмова", - написав Зеленський у соцмережах.
Він висловив вдячність Стармеру за співчуття, які він висловив українському народу. "Цієї ночі була чергова російська атака – і це в той час, коли Україна разом із Америкою, Європою, багатьма іншими у світі працюють фактично цілодобово, щоб зупинити кровопролиття", - вказав Зеленський.
Після зустрічей у Женеві ми бачимо багато перспектив, які можуть зробити шлях до миру реальним. Є вагомі результати, і ще багато роботи попереду. Сьогодні відбудеться зустріч Коаліції охочих. Ми скоординували позиції та пріоритетні питання для обговорення, а також деякі наші наступні кроки та контакти
Доповнення
20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.
На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів.
У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.
Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.
В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.