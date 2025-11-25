"Есть весомые результаты, и еще много работы впереди": Зеленский видит перспективы после мирных переговоров в Женеве

После переговоров с США в Женеве видно много перспектив для реального пути к миру и есть весомые результаты, но еще много работы впереди. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером перед заседанием "коалиции желающих", пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром я говорил с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Это был хороший и очень продуктивный разговор", - написал Зеленский в соцсетях.

Он выразил благодарность Стармеру за соболезнования, которые он выразил украинскому народу. "Этой ночью была очередная российская атака – и это в то время, когда Украина вместе с Америкой, Европой, многими другими в мире работают фактически круглосуточно, чтобы остановить кровопролитие", - указал Зеленский.

После встреч в Женеве мы видим много перспектив, которые могут сделать путь к миру реальным. Есть весомые результаты, и еще много работы впереди. Сегодня состоится встреча Коалиции желающих. Мы скоординировали позиции и приоритетные вопросы для обсуждения, а также некоторые наши следующие шаги и контакты - сообщил Зеленский.

Дополнение

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и рф, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.