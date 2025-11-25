"Есть весомые результаты, и еще много работы впереди": Зеленский видит перспективы после мирных переговоров в Женеве

$42.370.10
48.920.21
ukenru
10:50 • 1714 просмотра
Атака рф по Киеву 25 ноября: число погибших увеличилось до 7 человекPhoto
Эксклюзив
10:00 • 15729 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
09:24 • 15635 просмотра
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре
08:07 • 24529 просмотра
Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ
07:50 • 33845 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство
07:40 • 31126 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto
07:26 • 27894 просмотра
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт
24 ноября, 20:32 • 46029 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 70972 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 14:30 • 60838 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.3м/с
69%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
6 раненых, попадания в жилые дома: появились кадры ночной комбинированной атаки на КиевPhotoVideo25 ноября, 02:07 • 11615 просмотра
Ночная вражеская атака на Киев: погиб человек, 7 раненыхPhoto25 ноября, 02:36 • 18112 просмотра
Число жертв и раненых в результате ночной атаки на Киев растет, под завалами могут быть людиVideo25 ноября, 05:36 • 57728 просмотра
Встреча министра армии США Дрисколла с россиянами в Абу-Даби: стали известны новые детали08:01 • 38729 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ08:39 • 26272 просмотра
публикации
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
10:00 • 15729 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 72669 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 100879 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 91294 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 97492 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Киевская область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ08:39 • 26390 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 61246 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 62693 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 70115 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 79457 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
Ракетная система С-400
Социальная сеть

"Есть весомые результаты, и еще много работы впереди": Зеленский видит перспективы после мирных переговоров в Женеве

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил о весомых результатах после переговоров с США в Женеве, которые продолжались 23-24 ноября. Он отметил, что есть много перспектив для реального пути к миру, но впереди еще много работы.

"Есть весомые результаты, и еще много работы впереди": Зеленский видит перспективы после мирных переговоров в Женеве

После переговоров с США в Женеве видно много перспектив для реального пути к миру и есть весомые результаты, но еще много работы впереди. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером перед заседанием "коалиции желающих", пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром я говорил с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Это был хороший и очень продуктивный разговор", - написал Зеленский в соцсетях.

Он выразил благодарность Стармеру за соболезнования, которые он выразил украинскому народу. "Этой ночью была очередная российская атака – и это в то время, когда Украина вместе с Америкой, Европой, многими другими в мире работают фактически круглосуточно, чтобы остановить кровопролитие", - указал Зеленский.

После встреч в Женеве мы видим много перспектив, которые могут сделать путь к миру реальным. Есть весомые результаты, и еще много работы впереди. Сегодня состоится встреча Коалиции желающих. Мы скоординировали позиции и приоритетные вопросы для обсуждения, а также некоторые наши следующие шаги и контакты

- сообщил Зеленский.

Дополнение

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и рф, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Кир Стармер
Женева
Дональд Трамп
Великобритания
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина