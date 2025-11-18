Макрон, Мерц і Стармер зустрінуться у вівторок у Берліні
Київ • УНН
У вівторок, 18 листопада, у Берліні відбудеться тристороння зустріч канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Лідери зустрінуться за вечерею після саміту з цифрового суверенітету Європи, в якому візьме участь Макрон.
Деталі
Зазначається, що Макрон прибув до Берліна вдень для участі у саміті, присвяченому зміцненню цифрового суверенітету Європи. У заході також беруть участь керівники провідних технологічних компаній, зокрема французької AI-фірми Mistral та німецького концерну SAP.
Після завершення саміту Макрон і Мерц зустрінуться за вечерею з британським прем’єром Кіром Стармером.
Представник німецького уряду не уточнив, які теми планують обговорювати лідери, але очікується, що мова буде про актуальні питання європейської політики та безпеки.
Нагадаємо
Напередодні, 17 листопада, президент Франції Емманюель Макрон прийняв у Парижі президента України Володимира Зеленського. Лідери обговорили шляхи підтримки України та перспективи подальшої співпраці.
