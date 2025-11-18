Макрон, Мерц и Стармер встретятся во вторник в Берлине

$42.040.02
48.980.10
ukenru
17 ноября, 16:21 • 14182 просмотра
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 26344 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 24863 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 25836 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 25387 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 21356 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 50333 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 26017 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19854 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 22367 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.8м/с
68%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Впустили 8 бомб": ГУР перехватило разговоры о том, что российская авиация бомбит собственную белгородщинуVideo17 ноября, 15:34 • 3106 просмотра
Они хотят "пересидеть" Трампа: в ЦПД прокомментировали слова медведева о сроках завершения "СВО"17 ноября, 15:41 • 12038 просмотра
Редкий полет: На авиашоу в Дубае пересеклись американский и российский самолеты-невидимки – BloombergPhoto17 ноября, 15:45 • 7580 просмотра
САП просит взять Чернышова под стражу с альтернативой внесения 55 млн грн залога17 ноября, 16:01 • 4376 просмотра
Ученые обнаружили затерянный континент Земли, исчезнувший 155 миллионов лет назад19:09 • 3894 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 50333 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 84728 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 77964 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 135066 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 112709 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Чернышов
Блогеры
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Село
Днепр
Реклама
УНН Lite
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении17 ноября, 13:40 • 20624 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 28763 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 29321 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 23050 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 42212 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Lockheed C-130 Hercules
Бильд
Дипломатка

Макрон, Мерц и Стармер встретятся во вторник в Берлине

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Во вторник, 18 ноября, в Берлине состоится трехсторонняя встреча канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Лидеры встретятся за ужином после саммита по цифровому суверенитету Европы, в котором примет участие Макрон.

Макрон, Мерц и Стармер встретятся во вторник в Берлине

Во вторник, 18 ноября, в Берлине пройдет трехсторонняя встреча канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщил представитель немецкого правительства, передает УНН со ссылкой на агентство AFP

Детали

Отмечается, что Макрон прибыл в Берлин днем для участия в саммите, посвященном укреплению цифрового суверенитета Европы. В мероприятии также принимают участие руководители ведущих технологических компаний, в частности французской AI-фирмы Mistral и немецкого концерна SAP.

После завершения саммита Макрон и Мерц встретятся за ужином с британским премьером Киром Стармером.

Представитель немецкого правительства не уточнил, какие темы планируют обсуждать лидеры, но ожидается, что речь пойдет об актуальных вопросах европейской политики и безопасности. 

Напомним

Накануне, 17 ноября, президент Франции Эмманюэль Макрон принял в Париже президента Украины Владимира Зеленского. Лидеры обсудили пути поддержки Украины и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский17.11.25, 13:46 • 25836 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Техника
Война в Украине
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Париж
Франция
Великобритания
Европа
Владимир Зеленский
Украина
Берлин