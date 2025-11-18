Макрон, Мерц и Стармер встретятся во вторник в Берлине

Во вторник, 18 ноября, в Берлине пройдет трехсторонняя встреча канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщил представитель немецкого правительства, передает УНН со ссылкой на агентство AFP.

Детали

Отмечается, что Макрон прибыл в Берлин днем для участия в саммите, посвященном укреплению цифрового суверенитета Европы. В мероприятии также принимают участие руководители ведущих технологических компаний, в частности французской AI-фирмы Mistral и немецкого концерна SAP.

После завершения саммита Макрон и Мерц встретятся за ужином с британским премьером Киром Стармером.

Представитель немецкого правительства не уточнил, какие темы планируют обсуждать лидеры, но ожидается, что речь пойдет об актуальных вопросах европейской политики и безопасности.

Напомним

Накануне, 17 ноября, президент Франции Эмманюэль Макрон принял в Париже президента Украины Владимира Зеленского. Лидеры обсудили пути поддержки Украины и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский