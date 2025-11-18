Макрон, Мерц и Стармер встретятся во вторник в Берлине
Киев • УНН
Во вторник, 18 ноября, в Берлине состоится трехсторонняя встреча канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Лидеры встретятся за ужином после саммита по цифровому суверенитету Европы, в котором примет участие Макрон.
Во вторник, 18 ноября, в Берлине пройдет трехсторонняя встреча канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщил представитель немецкого правительства, передает УНН со ссылкой на агентство AFP.
Детали
Отмечается, что Макрон прибыл в Берлин днем для участия в саммите, посвященном укреплению цифрового суверенитета Европы. В мероприятии также принимают участие руководители ведущих технологических компаний, в частности французской AI-фирмы Mistral и немецкого концерна SAP.
После завершения саммита Макрон и Мерц встретятся за ужином с британским премьером Киром Стармером.
Представитель немецкого правительства не уточнил, какие темы планируют обсуждать лидеры, но ожидается, что речь пойдет об актуальных вопросах европейской политики и безопасности.
Напомним
Накануне, 17 ноября, президент Франции Эмманюэль Макрон принял в Париже президента Украины Владимира Зеленского. Лидеры обсудили пути поддержки Украины и перспективы дальнейшего сотрудничества.
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский17.11.25, 13:46 • 25836 просмотров