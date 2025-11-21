Стармер: Україна повинна визначити своє майбутнє, але ми повинні "працювати звідти, де ми є"

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що суверенітет України є фундаментальним принципом будь-якої майбутньої угоди, Україна повинна визначити своє майбутнє, але ми повинні "працювати звідти, де ми є", пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Після розмови з Президентом України Зеленським та іншими європейськими лідерами раніше сьогодні Стармер торкнувся питання про мирний план США.

На запитання про його реакцію британський прем'єр-міністр сказав: "Я щойно мав розмову з Президентом Зеленським разом з президентом Макроном та канцлером Мерцом, і це була для нас можливість ще раз висловити нашу підтримку Україні та принципу, який є дуже важливим, що всі питання, пов'язані з Україною, повинні зрештою визначатися Україною".

"Зараз ми всі просто хочемо справедливого та тривалого миру. Цього хоче президент Америки. Цього хочемо ми всі", - вказав британський прем'єр.

"І тому нам потрібно працювати там, де ми є, для досягнення цієї мети. Але принцип, що Україна повинна визначати своє майбутнє під своїм суверенітетом, є фундаментальним принципом", - наголосив Стармер.

На запитання про те, що він відчув, прочитавши пропозиції Трампа, прем'єр-міністр Британії відповів: "Вони зміцнили мене у цьому фундаментальному принципі".

"Але ми повинні працювати звідти, де ми є, для досягнення справедливого та тривалого миру", - наголосив Стармер.

"Я знаю, що саме цього хоче президент Трамп, і він працює над цим, але ми повинні ще раз наголосити на принципі, що питання щодо України мають визначатися Україною", - вказав британський прем'єр.

Стармер зараз перебуває у Південній Африці напередодні саміту G20, який розпочнеться завтра.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Франції, Британії та Німеччини щодо американського мирного плану. Сторони скоординували подальші кроки та домовилися про спільну роботу команд.