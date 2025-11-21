$42.150.06
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - Зеленський
13:06 • 9220 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:43 • 11319 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
11:38 • 21914 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки Odrex
10:22 • 17675 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
09:41 • 23889 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
21 листопада, 05:29 • 24432 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 29642 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 47058 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 23237 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
Стармер: Україна повинна визначити своє майбутнє, але ми повинні "працювати звідти, де ми є"

Київ • УНН

 • 886 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що суверенітет України є фундаментальним принципом будь-якої майбутньої угоди. Він наголосив, що Україна повинна визначити своє майбутнє, але потрібно «працювати звідти, де ми є» для досягнення справедливого та тривалого миру.

Стармер: Україна повинна визначити своє майбутнє, але ми повинні "працювати звідти, де ми є"

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що суверенітет України є фундаментальним принципом будь-якої майбутньої угоди, Україна повинна визначити своє майбутнє, але ми повинні "працювати звідти, де ми є", пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Після розмови з Президентом України Зеленським та іншими європейськими лідерами раніше сьогодні Стармер торкнувся питання про мирний план США.

На запитання про його реакцію британський прем'єр-міністр сказав: "Я щойно мав розмову з Президентом Зеленським разом з президентом Макроном та канцлером Мерцом, і це була для нас можливість ще раз висловити нашу підтримку Україні та принципу, який є дуже важливим, що всі питання, пов'язані з Україною, повинні зрештою визначатися Україною".

"Зараз ми всі просто хочемо справедливого та тривалого миру. Цього хоче президент Америки. Цього хочемо ми всі", - вказав британський прем'єр.

"І тому нам потрібно працювати там, де ми є, для досягнення цієї мети. Але принцип, що Україна повинна визначати своє майбутнє під своїм суверенітетом, є фундаментальним принципом", - наголосив Стармер.

На запитання про те, що він відчув, прочитавши пропозиції Трампа, прем'єр-міністр Британії відповів: "Вони зміцнили мене у цьому фундаментальному принципі".

"Але ми повинні працювати звідти, де ми є, для досягнення справедливого та тривалого миру", - наголосив Стармер.

"Я знаю, що саме цього хоче президент Трамп, і він працює над цим, але ми повинні ще раз наголосити на принципі, що питання щодо України мають визначатися Україною", - вказав британський прем'єр.

Стармер зараз перебуває у Південній Африці напередодні саміту G20, який розпочнеться завтра.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Франції, Британії та Німеччини щодо американського мирного плану. Сторони скоординували подальші кроки та домовилися про спільну роботу команд.

Юлія Шрамко

