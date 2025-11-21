Стармер: Украина должна определить свое будущее, но мы должны «работать исходя из того, где мы находимся»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что суверенитет Украины является фундаментальным принципом любого будущего соглашения, Украина должна определить свое будущее, но мы должны "работать там, где мы есть", пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

После разговора с Президентом Украины Зеленским и другими европейскими лидерами ранее сегодня Стармер затронул вопрос о мирном плане США.

На вопрос о его реакции британский премьер-министр сказал: "Я только что имел разговор с Президентом Зеленским вместе с президентом Макроном и канцлером Мерцом, и это была для нас возможность еще раз выразить нашу поддержку Украине и принципу, который очень важен, что все вопросы, связанные с Украиной, должны в конечном итоге определяться Украиной".

"Сейчас мы все просто хотим справедливого и прочного мира. Этого хочет президент Америки. Этого хотим мы все", - указал британский премьер.

"И поэтому нам нужно работать там, где мы есть, для достижения этой цели. Но принцип, что Украина должна определять свое будущее под своим суверенитетом, является фундаментальным принципом", - подчеркнул Стармер.

На вопрос о том, что он почувствовал, прочитав предложения Трампа, премьер-министр Великобритании ответил: "Они укрепили меня в этом фундаментальном принципе".

"Но мы должны работать оттуда, где мы есть, для достижения справедливого и прочного мира", - подчеркнул Стармер.

"Я знаю, что именно этого хочет президент Трамп, и он работает над этим, но мы должны еще раз подчеркнуть принцип, что вопросы по Украине должны определяться Украиной", - указал британский премьер.

Стармер сейчас находится в Южной Африке накануне саммита G20, который начнется завтра.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Франции, Великобритании и Германии относительно американского мирного плана. Стороны скоординировали дальнейшие шаги и договорились о совместной работе команд.