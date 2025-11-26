"Коаліція охочих": робоча група за підтримки США займеться "фінальними гарантіями безпеки" у разі мирної угоди - Politico

$42.400.03
48.950.03
ukenru
Ексклюзив
07:00 • 8018 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
06:31 • 6358 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
06:07 • 7498 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 20595 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 37475 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 29480 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
25 листопада, 14:47 • 27995 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
25 листопада, 14:46 • 23741 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
25 листопада, 13:51 • 16112 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41 • 15563 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4.1м/с
89%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ISW: кремль масштабував поширення хибного наративу про те, що перемога росії неминуча25 листопада, 22:20 • 4464 перегляди
Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 12, пошкоджено 7 багатоповерхівокPhotoVideo25 листопада, 22:51 • 18732 перегляди
Трамп розкрив головну поступку, на яку піде росія задля ухвалення "мирного плану"26 листопада, 01:00 • 17642 перегляди
Зміни до мирного плану США можуть призвести до відхилення його путіним - NYT02:31 • 13644 перегляди
"Потрібне малоосвічене суспільство": в росії вводять нові обмеження для отримання вищої освіти - ЦПД03:33 • 12399 перегляди
Публікації
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
Ексклюзив
07:00 • 8018 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 37830 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 46932 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 97205 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 126964 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Білий дім
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 19650 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 54518 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 72746 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 73432 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 80360 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Золото

"Коаліція охочих": робоча група за підтримки США займеться "фінальними гарантіями безпеки" у разі мирної угоди - Politico

Київ • УНН

 • 284 перегляди

Європейські лідери, включаючи Францію та Велику Британію, обговорюють створення багатонаціональних військових сил для підтримки України після укладення мирної угоди з росією. Створено робочу групу для уточнення деталей військової допомоги, яка може включати розгортання військ та повітряну підтримку.

"Коаліція охочих": робоча група за підтримки США займеться "фінальними гарантіями безпеки" у разі мирної угоди - Politico

Європейські лідери намагаються чітко визначити свої плани щодо підтримки України багатонаціональними військовими силами, якщо країні вдасться укласти мирну угоду з росією, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Зі шквалом дипломатичних зусиль щодо угоди, союзники України зібралися у вівторок на віртуальну зустріч "коаліції охочих" - і, як пише видання, "схоже, заручилися принаймні певною підтримкою Сполучених Штатів".

Зустріч була покликана продемонструвати солідарність з Україною у просуванні делікатних мирних переговорів зі США - та виконати обіцянки "коаліції охочих", що складається з 33 учасників, щоб підтвердити слова ділом, пише видання.

У вівторок увечері президент Франції Еммануель Макрон оголосив про створення нової спільної робочої групи - на чолі з Францією та Великою Британією за участю США та Туреччини. Вона має на меті уточнити точні деталі військової підтримки, яку Європа надаватиме згідно з мирною угодою, пише видання.

У найближчі дні ми зможемо дуже точно визначити внески кожної країни та представити остаточні гарантії безпеки

- пообіцяв Макрон.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив учасникам телефонної конференції, серед яких був, зокрема, державний секретар США Марко Рубіо, що "багатонаціональні сили" відіграватимуть "життєво важливу роль" у гарантуванні безпеки країни.

Один із представників Єлисейського палацу стверджував, що нова робоча група надасть "нової узгодженості" трансатлантичним переговорам щодо гарантій безпеки, тоді як один із представників Великої Британії заявив, що участь Рубіо у телефонній конференції є позитивною ознакою підтримки США, що здавна є одним із найспірніших елементів будь-якого плану. Другий британський чиновник заявив, що британські військові планувальники "дуже просунулися".

Тим не менш, аналітики закликали до обережності.

Ед Арнольд з аналітичного центру Royal United Services у Лондоні попередив, що якщо гарантії безпеки США не будуть міцно закріплені, коаліція "опиниться в справді небезпечному становищі, оскільки ви розгортаєте сили з підтримкою, яка, як ви знаєте глибоко в душі, не є надійною".

"Ми спостерігаємо суттєвий та обнадійливий прогрес" – Урсула фон дер Ляєн висловилась про переговори Коаліції охочих25.11.25, 21:45 • 3302 перегляди

Коаліція, вільний альянс країн, до складу якого входять Франція, Німеччина, Велика Британія, Бельгія, Канада та Туреччина, виникла на початку цього року на тлі глибокої стурбованості Європи щодо постійної підтримки Америки України.

Її члени пообіцяли різний ступінь підтримки, зокрема, у випадку Франції та Великої Британії, зобов'язання розгорнути національні війська на місцях для контролю за дотриманням угоди та стримування подальшої російської агресії.

Коаліція вже говорила про "сили запевнення", які надають повітряну та морську підтримку Україні, а також зосереджуються на відновленні збройних сил країни. Речник Стармера заявив журналістам у вівторок, що Велика Британія "все ще готова розмістити війська на місцях" для забезпечення миру.

Стармер вітає прогрес у женевських переговорах, але Лондон попереджає про "невирішені питання"24.11.25, 15:47 • 3982 перегляди

Макрон, наголошуючи, що ці сили будуть "далеко від лінії фронту", заявив про присутність "на резервних позиціях у Києві чи Одесі".

"У нас будуть повітряні сили запевнення, які не будуть базуватися в Україні, а, можливо, в сусідніх країнах... керуватимуть операціями, пов'язаними з українськими ПС, для забезпечення безпеки її повітряного простору", - сказав він французькому радіо.

Макрон заявив, що мирний план Трампа потребує вдосконалення25.11.25, 12:22 • 2614 переглядiв

Звертаючи увагу на насторожену внутрішню аудиторію, Макрон додав: "Ми не повинні сіяти паніку серед французів, тому що є багато людей... які хочуть нас налякати і які кажуть, що ми негайно відправимо війська, це неправда".

Німеччина була дещо обережнішою щодо своєї участі. Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль цього тижня вказав на існуючу німецьку бригаду в Литві, заявивши, що "ми більше залучені до всього регіону, ніж майже будь-який інший член НАТО", і що цього "достатньо".

"Залишаються також серйозні питання щодо того, як США насправді бачать свою роль і де європейські сили могли би зробити відчутний вклад", пише видання. росія, як зазначається, відкрито розкритикувала підтримуваний Європою мирний план.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Марко Рубіо
Кір Стармер
НАТО
Емманюель Макрон
Канада
Франція
Литва
Бельгія
Велика Британія
Німеччина
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Одеса
Київ