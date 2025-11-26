"Коаліція охочих": робоча група за підтримки США займеться "фінальними гарантіями безпеки" у разі мирної угоди - Politico

Європейські лідери намагаються чітко визначити свої плани щодо підтримки України багатонаціональними військовими силами, якщо країні вдасться укласти мирну угоду з росією, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Зі шквалом дипломатичних зусиль щодо угоди, союзники України зібралися у вівторок на віртуальну зустріч "коаліції охочих" - і, як пише видання, "схоже, заручилися принаймні певною підтримкою Сполучених Штатів".

Зустріч була покликана продемонструвати солідарність з Україною у просуванні делікатних мирних переговорів зі США - та виконати обіцянки "коаліції охочих", що складається з 33 учасників, щоб підтвердити слова ділом, пише видання.

У вівторок увечері президент Франції Еммануель Макрон оголосив про створення нової спільної робочої групи - на чолі з Францією та Великою Британією за участю США та Туреччини. Вона має на меті уточнити точні деталі військової підтримки, яку Європа надаватиме згідно з мирною угодою, пише видання.

У найближчі дні ми зможемо дуже точно визначити внески кожної країни та представити остаточні гарантії безпеки - пообіцяв Макрон.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив учасникам телефонної конференції, серед яких був, зокрема, державний секретар США Марко Рубіо, що "багатонаціональні сили" відіграватимуть "життєво важливу роль" у гарантуванні безпеки країни.

Один із представників Єлисейського палацу стверджував, що нова робоча група надасть "нової узгодженості" трансатлантичним переговорам щодо гарантій безпеки, тоді як один із представників Великої Британії заявив, що участь Рубіо у телефонній конференції є позитивною ознакою підтримки США, що здавна є одним із найспірніших елементів будь-якого плану. Другий британський чиновник заявив, що британські військові планувальники "дуже просунулися".

Тим не менш, аналітики закликали до обережності.

Ед Арнольд з аналітичного центру Royal United Services у Лондоні попередив, що якщо гарантії безпеки США не будуть міцно закріплені, коаліція "опиниться в справді небезпечному становищі, оскільки ви розгортаєте сили з підтримкою, яка, як ви знаєте глибоко в душі, не є надійною".

"Ми спостерігаємо суттєвий та обнадійливий прогрес" – Урсула фон дер Ляєн висловилась про переговори Коаліції охочих

Коаліція, вільний альянс країн, до складу якого входять Франція, Німеччина, Велика Британія, Бельгія, Канада та Туреччина, виникла на початку цього року на тлі глибокої стурбованості Європи щодо постійної підтримки Америки України.

Її члени пообіцяли різний ступінь підтримки, зокрема, у випадку Франції та Великої Британії, зобов'язання розгорнути національні війська на місцях для контролю за дотриманням угоди та стримування подальшої російської агресії.

Коаліція вже говорила про "сили запевнення", які надають повітряну та морську підтримку Україні, а також зосереджуються на відновленні збройних сил країни. Речник Стармера заявив журналістам у вівторок, що Велика Британія "все ще готова розмістити війська на місцях" для забезпечення миру.

Стармер вітає прогрес у женевських переговорах, але Лондон попереджає про "невирішені питання"

Макрон, наголошуючи, що ці сили будуть "далеко від лінії фронту", заявив про присутність "на резервних позиціях у Києві чи Одесі".

"У нас будуть повітряні сили запевнення, які не будуть базуватися в Україні, а, можливо, в сусідніх країнах... керуватимуть операціями, пов'язаними з українськими ПС, для забезпечення безпеки її повітряного простору", - сказав він французькому радіо.

Макрон заявив, що мирний план Трампа потребує вдосконалення

Звертаючи увагу на насторожену внутрішню аудиторію, Макрон додав: "Ми не повинні сіяти паніку серед французів, тому що є багато людей... які хочуть нас налякати і які кажуть, що ми негайно відправимо війська, це неправда".

Німеччина була дещо обережнішою щодо своєї участі. Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль цього тижня вказав на існуючу німецьку бригаду в Литві, заявивши, що "ми більше залучені до всього регіону, ніж майже будь-який інший член НАТО", і що цього "достатньо".

"Залишаються також серйозні питання щодо того, як США насправді бачать свою роль і де європейські сили могли би зробити відчутний вклад", пише видання. росія, як зазначається, відкрито розкритикувала підтримуваний Європою мирний план.