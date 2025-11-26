"Коалиция желающих": рабочая группа при поддержке США займется "финальными гарантиями безопасности" в случае мирного соглашения - Politico

Европейские лидеры пытаются четко определить свои планы по поддержке Украины многонациональными военными силами, если стране удастся заключить мирное соглашение с россией, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Со шквалом дипломатических усилий по соглашению, союзники Украины собрались во вторник на виртуальную встречу "коалиции желающих" - и, как пишет издание, "похоже, заручились по крайней мере определенной поддержкой Соединенных Штатов".

Встреча была призвана продемонстрировать солидарность с Украиной в продвижении деликатных мирных переговоров с США - и выполнить обещания "коалиции желающих", состоящей из 33 участников, чтобы подтвердить слова делом, пишет издание.

Во вторник вечером президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании новой совместной рабочей группы - во главе с Францией и Великобританией с участием США и Турции. Она имеет целью уточнить точные детали военной поддержки, которую Европа будет оказывать согласно мирному соглашению, пишет издание.

В ближайшие дни мы сможем очень точно определить вклады каждой страны и представить окончательные гарантии безопасности - пообещал Макрон.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил участникам телефонной конференции, среди которых был, в частности, государственный секретарь США Марко Рубио, что "многонациональные силы" будут играть "жизненно важную роль" в обеспечении безопасности страны.

Один из представителей Елисейского дворца утверждал, что новая рабочая группа придаст "новой согласованности" трансатлантическим переговорам по гарантиям безопасности, тогда как один из представителей Великобритании заявил, что участие Рубио в телефонной конференции является позитивным признаком поддержки США, что издавна является одним из самых спорных элементов любого плана. Второй британский чиновник заявил, что британские военные планировщики "очень продвинулись".

Тем не менее, аналитики призвали к осторожности.

Эд Арнольд из аналитического центра Royal United Services в Лондоне предупредил, что если гарантии безопасности США не будут прочно закреплены, коалиция "окажется в действительно опасном положении, поскольку вы развертываете силы с поддержкой, которая, как вы знаете глубоко в душе, не является надежной".

"Мы наблюдаем существенный и обнадеживающий прогресс" – Урсула фон дер Ляйен высказалась о переговорах Коалиции желающих

Коалиция, свободный альянс стран, в состав которого входят Франция, Германия, Великобритания, Бельгия, Канада и Турция, возникла в начале этого года на фоне глубокой обеспокоенности Европы относительно постоянной поддержки Америки Украины.

Ее члены пообещали различную степень поддержки, в частности, в случае Франции и Великобритании, обязательства развернуть национальные войска на местах для контроля за соблюдением соглашения и сдерживания дальнейшей российской агрессии.

Коалиция уже говорила о "силах заверения", которые оказывают воздушную и морскую поддержку Украине, а также сосредоточены на восстановлении вооруженных сил страны. Представитель Стармера заявил журналистам во вторник, что Великобритания "все еще готова разместить войска на местах" для обеспечения мира.

Стармер приветствует прогресс на женевских переговорах, но Лондон предупреждает о «нерешенных вопросах»

Макрон, подчеркивая, что эти силы будут "далеко от линии фронта", заявил о присутствии "на резервных позициях в Киеве или Одессе".

"У нас будут воздушные силы заверения, которые не будут базироваться в Украине, а, возможно, в соседних странах... будут руководить операциями, связанными с украинскими ВВС, для обеспечения безопасности ее воздушного пространства", - сказал он французскому радио.

Макрон заявил, что мирный план Трампа нуждается в улучшении

Обращая внимание на настороженную внутреннюю аудиторию, Макрон добавил: "Мы не должны сеять панику среди французов, потому что есть много людей... которые хотят нас напугать и которые говорят, что мы немедленно отправим войска, это неправда".

Германия была несколько осторожнее относительно своего участия. Министр иностранных дел Йоганн Вадефуль на этой неделе указал на существующую немецкую бригаду в Литве, заявив, что "мы больше вовлечены во весь регион, чем почти любой другой член НАТО", и что этого "достаточно".

"Остаются также серьезные вопросы относительно того, как США на самом деле видят свою роль и где европейские силы могли бы внести ощутимый вклад", пишет издание. россия, как отмечается, открыто раскритиковала поддерживаемый Европой мирный план.