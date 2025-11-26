"Коалиция желающих": рабочая группа при поддержке США займется "финальными гарантиями безопасности" в случае мирного соглашения - Politico

$42.400.03
48.950.03
ukenru
Эксклюзив
07:00 • 8822 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
06:31 • 7118 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
06:07 • 8154 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 20899 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 37744 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 29605 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 28084 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 23760 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 16123 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 15569 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4.1м/с
88%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ISW: кремль масштабировал распространение ложного нарратива о том, что победа россии неизбежна25 ноября, 22:20 • 4698 просмотра
Число раненых в Запорожье возросло до 12, повреждено 7 многоэтажекPhotoVideo25 ноября, 22:51 • 18881 просмотра
Трамп раскрыл главную уступку, на которую пойдет Россия ради принятия «мирного плана»26 ноября, 01:00 • 17811 просмотра
Изменения в мирном плане США могут привести к отклонению его путиным - NYT02:31 • 13794 просмотра
"Нужно малообразованное общество": в россии вводят новые ограничения для получения высшего образования - ЦПД03:33 • 12552 просмотра
публикации
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
Эксклюзив
07:00 • 8820 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 38072 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 47158 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 97419 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 127198 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Белый дом
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 19736 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 54598 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 72818 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 73494 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 80423 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер
Золото

"Коалиция желающих": рабочая группа при поддержке США займется "финальными гарантиями безопасности" в случае мирного соглашения - Politico

Киев • УНН

 • 494 просмотра

Европейские лидеры, включая Францию и Великобританию, обсуждают создание многонациональных военных сил для поддержки Украины после заключения мирного соглашения с Россией. Создана рабочая группа для уточнения деталей военной помощи, которая может включать развертывание войск и воздушную поддержку.

"Коалиция желающих": рабочая группа при поддержке США займется "финальными гарантиями безопасности" в случае мирного соглашения - Politico

Европейские лидеры пытаются четко определить свои планы по поддержке Украины многонациональными военными силами, если стране удастся заключить мирное соглашение с россией, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Со шквалом дипломатических усилий по соглашению, союзники Украины собрались во вторник на виртуальную встречу "коалиции желающих" - и, как пишет издание, "похоже, заручились по крайней мере определенной поддержкой Соединенных Штатов".

Встреча была призвана продемонстрировать солидарность с Украиной в продвижении деликатных мирных переговоров с США - и выполнить обещания "коалиции желающих", состоящей из 33 участников, чтобы подтвердить слова делом, пишет издание.

Во вторник вечером президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании новой совместной рабочей группы - во главе с Францией и Великобританией с участием США и Турции. Она имеет целью уточнить точные детали военной поддержки, которую Европа будет оказывать согласно мирному соглашению, пишет издание.

В ближайшие дни мы сможем очень точно определить вклады каждой страны и представить окончательные гарантии безопасности

- пообещал Макрон.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил участникам телефонной конференции, среди которых был, в частности, государственный секретарь США Марко Рубио, что "многонациональные силы" будут играть "жизненно важную роль" в обеспечении безопасности страны.

Один из представителей Елисейского дворца утверждал, что новая рабочая группа придаст "новой согласованности" трансатлантическим переговорам по гарантиям безопасности, тогда как один из представителей Великобритании заявил, что участие Рубио в телефонной конференции является позитивным признаком поддержки США, что издавна является одним из самых спорных элементов любого плана. Второй британский чиновник заявил, что британские военные планировщики "очень продвинулись".

Тем не менее, аналитики призвали к осторожности.

Эд Арнольд из аналитического центра Royal United Services в Лондоне предупредил, что если гарантии безопасности США не будут прочно закреплены, коалиция "окажется в действительно опасном положении, поскольку вы развертываете силы с поддержкой, которая, как вы знаете глубоко в душе, не является надежной".

"Мы наблюдаем существенный и обнадеживающий прогресс" – Урсула фон дер Ляйен высказалась о переговорах Коалиции желающих25.11.25, 21:45 • 3314 просмотров

Коалиция, свободный альянс стран, в состав которого входят Франция, Германия, Великобритания, Бельгия, Канада и Турция, возникла в начале этого года на фоне глубокой обеспокоенности Европы относительно постоянной поддержки Америки Украины.

Ее члены пообещали различную степень поддержки, в частности, в случае Франции и Великобритании, обязательства развернуть национальные войска на местах для контроля за соблюдением соглашения и сдерживания дальнейшей российской агрессии.

Коалиция уже говорила о "силах заверения", которые оказывают воздушную и морскую поддержку Украине, а также сосредоточены на восстановлении вооруженных сил страны. Представитель Стармера заявил журналистам во вторник, что Великобритания "все еще готова разместить войска на местах" для обеспечения мира.

Стармер приветствует прогресс на женевских переговорах, но Лондон предупреждает о «нерешенных вопросах»24.11.25, 15:47 • 3982 просмотра

Макрон, подчеркивая, что эти силы будут "далеко от линии фронта", заявил о присутствии "на резервных позициях в Киеве или Одессе".

"У нас будут воздушные силы заверения, которые не будут базироваться в Украине, а, возможно, в соседних странах... будут руководить операциями, связанными с украинскими ВВС, для обеспечения безопасности ее воздушного пространства", - сказал он французскому радио.

Макрон заявил, что мирный план Трампа нуждается в улучшении25.11.25, 12:22 • 2618 просмотров

Обращая внимание на настороженную внутреннюю аудиторию, Макрон добавил: "Мы не должны сеять панику среди французов, потому что есть много людей... которые хотят нас напугать и которые говорят, что мы немедленно отправим войска, это неправда".

Германия была несколько осторожнее относительно своего участия. Министр иностранных дел Йоганн Вадефуль на этой неделе указал на существующую немецкую бригаду в Литве, заявив, что "мы больше вовлечены во весь регион, чем почти любой другой член НАТО", и что этого "достаточно".

"Остаются также серьезные вопросы относительно того, как США на самом деле видят свою роль и где европейские силы могли бы внести ощутимый вклад", пишет издание. россия, как отмечается, открыто раскритиковала поддерживаемый Европой мирный план.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Марко Рубио
Кир Стармер
НАТО
Эмманюэль Макрон
Канада
Франция
Литва
Бельгия
Великобритания
Германия
Турция
Соединённые Штаты
Украина
Одесса
Киев