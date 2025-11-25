Зеленський заявив про продовження комунікації з американською стороною на тлі повідомлень про погодження умов з США

$42.370.10
48.920.21
ukenru
Ексклюзив
14:46 • 1570 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 5044 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 9298 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 16940 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 12037 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 10731 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
12:32 • 9240 перегляди
Bloomberg: у Дрісколла на тлі зустрічі з росіянами в ОАЕ заявили, що переговори йдуть добре, Буданов також в Абу-Дабі
12:28 • 6322 перегляди
Ворог рухається цілодобово: росіяни мають намір оточити Мирноград на Донеччині - 7 корпус ДШВVideo
Ексклюзив
11:46 • 8106 перегляди
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"Photo
10:50 • 11662 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людейPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.9м/с
77%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кількість жертв та поранених унаслідок нічної атаки на Київ зростає, під завалами можуть бути людиVideo25 листопада, 05:36 • 67822 перегляди
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт25 листопада, 07:26 • 29349 перегляди
Зеленський відреагував на атаку рф 22 ракетами та понад 460 дронами: відомо про заліт чотирьох безпілотників до Молдови та Румунії25 листопада, 07:57 • 10531 перегляди
Зустріч міністра армії США Дрісколла з росіянами в Абу-Дабі: стали відомі нові деталі25 листопада, 08:01 • 48572 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 39446 перегляди
Публікації
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
13:21 • 16940 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
10:00 • 28762 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 81211 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 109533 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 99376 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Кір Стармер
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Велика Британія
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа14:23 • 2020 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 39523 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 65251 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 66365 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 73620 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Financial Times

Зеленський заявив про продовження комунікації з американською стороною на тлі повідомлень про погодження умов з США

Київ • УНН

 • 1066 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підтвердив продовження комунікації з американською стороною щодо потенційної мирної угоди. Він також обговорив розвиток ситуації та скоординував подальші кроки з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Зеленський заявив про продовження комунікації з американською стороною на тлі повідомлень про погодження умов з США

Комунікація з американською стороною продовжується, заявив Президент України Володимир Зеленський на тлі повідомлень в американській пресі з посиланням на джерело, що українська сторона погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди, пише УНН.

Вчора українська команда повернулася з Женеви, надала повну доповідь та оновлений рамковий документ. Комунікація з американською стороною продовжується, і я вдячний за всі зусилля Америки та особисто Президента Трампа

- написав Зеленський у соцмережах.

Зеленський повідомив про це, підсумовуючи розмову з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. 

"Поділився свіжими деталями нашої роботи над кроками для закінчення війни. Координуємося, щоб усі наші партнери були поінформовані", - вів далі Глава держави.

З його слів, сторони "обговорили розвиток ситуації та скоординували наші наступні кроки".

"Також торкнулися порядку денного сьогоднішнього засідання Коаліції охочих, де Німеччина буде співголовувати. Дякую за підтримку, будемо й надалі на постійному зв’язку", - зазначив Зеленський.

"Німеччина дуже допомагає нам від самого початку цієї війни – військово, фінансово, політично. Дякую, що ми в Україні завжди можемо розраховувати на німецьке лідерство й підтримку", - вказав Президент.

Нагадаємо

Раніше Зеленський переговорив з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, який також співголовуватиме на "коаліції охочих".

"Є вагомі результати, і ще багато роботи попереду": Зеленський бачить перспективи після мирних переговорів у Женеві25.11.25, 13:00 • 1682 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна