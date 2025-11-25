Зеленський заявив про продовження комунікації з американською стороною на тлі повідомлень про погодження умов з США
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підтвердив продовження комунікації з американською стороною щодо потенційної мирної угоди. Він також обговорив розвиток ситуації та скоординував подальші кроки з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Комунікація з американською стороною продовжується, заявив Президент України Володимир Зеленський на тлі повідомлень в американській пресі з посиланням на джерело, що українська сторона погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди, пише УНН.
Вчора українська команда повернулася з Женеви, надала повну доповідь та оновлений рамковий документ. Комунікація з американською стороною продовжується, і я вдячний за всі зусилля Америки та особисто Президента Трампа
Зеленський повідомив про це, підсумовуючи розмову з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
"Поділився свіжими деталями нашої роботи над кроками для закінчення війни. Координуємося, щоб усі наші партнери були поінформовані", - вів далі Глава держави.
З його слів, сторони "обговорили розвиток ситуації та скоординували наші наступні кроки".
"Також торкнулися порядку денного сьогоднішнього засідання Коаліції охочих, де Німеччина буде співголовувати. Дякую за підтримку, будемо й надалі на постійному зв’язку", - зазначив Зеленський.
"Німеччина дуже допомагає нам від самого початку цієї війни – військово, фінансово, політично. Дякую, що ми в Україні завжди можемо розраховувати на німецьке лідерство й підтримку", - вказав Президент.
Раніше Зеленський переговорив з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, який також співголовуватиме на "коаліції охочих".
