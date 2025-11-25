Зеленский заявил о продолжении коммуникации с американской стороной на фоне сообщений о согласовании условий с США
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил продолжение коммуникации с американской стороной относительно потенциального мирного соглашения. Он также обсудил развитие ситуации и скоординировал дальнейшие шаги с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Коммуникация с американской стороной продолжается, заявил Президент Украины Владимир Зеленский на фоне сообщений в американской прессе со ссылкой на источник, что украинская сторона согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения, пишет УНН.
Вчера украинская команда вернулась из Женевы, предоставила полный доклад и обновленный рамочный документ. Коммуникация с американской стороной продолжается, и я благодарен за все усилия Америки и лично Президента Трампа
Зеленский сообщил об этом, подытоживая разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
"Поделился свежими деталями нашей работы над шагами для окончания войны. Координируемся, чтобы все наши партнеры были проинформированы", - продолжил Глава государства.
По его словам, стороны "обсудили развитие ситуации и скоординировали наши следующие шаги".
"Также затронули повестку дня сегодняшнего заседания Коалиции желающих, где Германия будет сопредседательствовать. Спасибо за поддержку, будем и в дальнейшем на постоянной связи", - отметил Зеленский.
"Германия очень помогает нам с самого начала этой войны – военно, финансово, политически. Спасибо, что мы в Украине всегда можем рассчитывать на немецкое лидерство и поддержку", - указал Президент.
Напомним
Ранее Зеленский переговорил с премьер-министром Британии Киром Стармером, который также будет сопредседательствовать на "коалиции желающих".
