Обговорили нюанси дипломатичної роботи в плануванні мирного процесу: Зеленський провів тривалу розмову із Стармером
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, обговоривши дипломатичну роботу в плануванні мирного процесу. Українські радники працюватимуть у Швейцарії разом з представниками США та формату E3.
Президент України Володимир Зеленський провів тривалу розмову із прем’єром Британії Кіром Стармером. Обговорили багато нюансів дипломатичної роботи в плануванні мирного процесу, передає УНН.
Говорив із Прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Тривала була в нас розмова, обговорили багато нюансів дипломатичної роботи в плануванні мирного процесу. Будемо й надалі координуватись, і вдячний усьому британському суспільству за підтримку
Глава держави підтвердив, що українські радники завтра працюватимуть у Швейцарії – представники України, Сполучених Штатів та формату E3, а саме: Британії, Франції та Німеччини.
Абсолютна більшість лідерів Європи готові допомагати й долучитись. Зараз тривають консультації на різних рівнях, і активність кожного, хто прагне справжнього й тривалого миру, має значення. Дякую!
Раніше
Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що союзники Києва зосереджені на Женевських мирних переговорах, які відбудуться завтра. Він також підкреслив необхідність для України мати можливість захистити себе у разі припинення вогню.
Нагадаємо
Радники з національної безпеки країн E3 зустрінуться в неділю в Женеві з представниками Європейського Союзу, США та України, щоб обговорити запропонований Вашингтоном мирний план для України.
Як писав УНН, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про початок консультацій між Україною та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди. Україна підходить до процесу з чітким розумінням своїх інтересів та діятиме відповідально.
Раніше Офіс Президента повідомив, що цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни за домовленості з партнерами і що затверджено склад делегації України.