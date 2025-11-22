Обсудили нюансы дипломатической работы в планировании мирного процесса: Зеленский провел длительный разговор со Стармером
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, обсудив дипломатическую работу в планировании мирного процесса. Украинские советники будут работать в Швейцарии вместе с представителями США и формата E3.
Президент Украины Владимир Зеленский провел длительную беседу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Обсудили много нюансов дипломатической работы в планировании мирного процесса, передает УНН.
Говорил с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Долгий был у нас разговор, обсудили много нюансов дипломатической работы в планировании мирного процесса. Будем и дальше координироваться, и благодарен всему британскому обществу за поддержку
Глава государства подтвердил, что украинские советники завтра будут работать в Швейцарии – представители Украины, Соединенных Штатов и формата E3, а именно: Великобритании, Франции и Германии.
Абсолютное большинство лидеров Европы готовы помогать и присоединиться. Сейчас продолжаются консультации на разных уровнях, и активность каждого, кто стремится к настоящему и длительному миру, имеет значение. Спасибо!
Ранее
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что союзники Киева сосредоточены на Женевских мирных переговорах, которые состоятся завтра. Он также подчеркнул необходимость для Украины иметь возможность защитить себя в случае прекращения огня.
Напомним
Советники по национальной безопасности стран E3 встретятся в воскресенье в Женеве с представителями Европейского Союза, США и Украины, чтобы обсудить предложенный Вашингтоном мирный план для Украины.
Как писал УНН, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о начале консультаций между Украиной и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения. Украина подходит к процессу с четким пониманием своих интересов и будет действовать ответственно.
Ранее Офис Президента сообщил, что в эти дни состоятся консультации относительно шагов для окончания войны по договоренности с партнерами и что утвержден состав делегации Украины.