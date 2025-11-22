Стармер підтвердив переговори у Женеві щодо мирного плану, а також анонсував розмову із Зеленським
Київ • УНН
Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що союзники Києва зосереджені на Женевських мирних переговорах, які відбудуться завтра. Він також підкреслив необхідність для України мати можливість захистити себе у разі припинення вогню.
Прем'єр Великої Британії сер Кір Стармер заявив, що союзники Києва наразі зосереджені на завтрашніх Женевських мирних переговорах, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
Виступаючи перед журналістами на саміті G20 у Південній Африці, Стармер заявив: "Я думаю, що зараз основна увага приділяється завтрашній Женеві і тому, чи зможемо досягти прогресу завтра вранці".
Стармер додав, що має намір поговорити з президентом США Дональдом Трампом найближчими днями та Президентом України Володимиром Зеленським сьогодні ввечері.
Він також заявив, що у разі припинення вогню Україна "має бути в змозі захистити себе", тому він та його союзники висловили стурбованість щодо обмежень, що накладаються Києвом на військові потреби.
"Здебільшого це були союзники з "Коаліції охочих", які присутні тут, у "Великої двадцятці", і консенсус полягав у тому, що у плані з 28 пунктів є елементи, які необхідні для міцного миру, але вони потребують додаткової роботи, і ми цим займатимемося. Саме тому було досягнуто згоди, що завтра в Женеві будуть високопосадовці США, європейські радники з національної безпеки (NSA), включаючи британське NSA, і, звичайно ж, українці, щоб продовжити роботу над проектом" - резюмував Стармер.
Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ22.11.25, 18:29 • 3802 перегляди
Нагадаємо
Радники з національної безпеки країн E3 зустрінуться в неділю в Женеві з представниками Європейського Союзу, США та України, щоб обговорити запропонований Вашингтоном мирний план для України.
Як писав УНН, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про початок консультацій між Україною та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди. Україна підходить до процесу з чітким розумінням своїх інтересів та діятиме відповідально.
Раніше Офіс Президента повідомив, що цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни за домовленості з партнерами і що затверджено склад делегації України.