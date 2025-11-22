$42.150.00
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
16:29 • 3796 перегляди
Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ
14:45 • 7974 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
14:16 • 11563 перегляди
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвісти
13:41 • 11621 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморів
22 листопада, 11:14 • 15075 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 18214 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусі
22 листопада, 10:59 • 20595 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 26873 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 41948 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 16:05 • 44809 перегляди
Стармер підтвердив переговори у Женеві щодо мирного плану, а також анонсував розмову із Зеленським

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що союзники Києва зосереджені на Женевських мирних переговорах, які відбудуться завтра. Він також підкреслив необхідність для України мати можливість захистити себе у разі припинення вогню.

Стармер підтвердив переговори у Женеві щодо мирного плану, а також анонсував розмову із Зеленським

Прем'єр Великої Британії сер Кір Стармер заявив, що союзники Києва наразі зосереджені на завтрашніх Женевських мирних переговорах, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Виступаючи перед журналістами на саміті G20 у Південній Африці, Стармер заявив: "Я думаю, що зараз основна увага приділяється завтрашній Женеві і тому, чи зможемо досягти прогресу завтра вранці".

Стармер додав, що має намір поговорити з президентом США Дональдом Трампом найближчими днями та Президентом України Володимиром Зеленським сьогодні ввечері.

Він також заявив, що у разі припинення вогню Україна "має бути в змозі захистити себе", тому він та його союзники висловили стурбованість щодо обмежень, що накладаються Києвом на військові потреби.

"Здебільшого це були союзники з "Коаліції охочих", які присутні тут, у "Великої двадцятці", і консенсус полягав у тому, що у плані з 28 пунктів є елементи, які необхідні для міцного миру, але вони потребують додаткової роботи, і ми цим займатимемося. Саме тому було досягнуто згоди, що завтра в Женеві будуть високопосадовці США, європейські радники з національної безпеки (NSA), включаючи британське NSA, і, звичайно ж, українці, щоб продовжити роботу над проектом" - резюмував Стармер.

Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ22.11.25, 18:29 • 3802 перегляди

Нагадаємо

Радники з національної безпеки країн E3 зустрінуться в неділю в Женеві з представниками Європейського Союзу, США та України, щоб обговорити запропонований Вашингтоном мирний план для України.

Як писав УНН, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про початок консультацій між Україною та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди. Україна підходить до процесу з чітким розумінням своїх інтересів та діятиме відповідально.

Раніше Офіс Президента повідомив, що цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни за домовленості з партнерами і що затверджено склад делегації України.  

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Рустем Умєров
Кір Стармер
Дональд Трамп
Європейський Союз
Південно-Африканська Республіка
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Київ