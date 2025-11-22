Стармер подтвердил переговоры в Женеве по мирному плану, а также анонсировал разговор с Зеленским
Киев • УНН
Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что союзники Киева сосредоточены на Женевских мирных переговорах, которые состоятся завтра. Он также подчеркнул необходимость для Украины иметь возможность защитить себя в случае прекращения огня.
Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер заявил, что союзники Киева сейчас сосредоточены на завтрашних Женевских мирных переговорах, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Выступая перед журналистами на саммите G20 в Южной Африке, Стармер заявил: "Я думаю, что сейчас основное внимание уделяется завтрашней Женеве и тому, сможем ли мы достичь прогресса завтра утром".
Стармер добавил, что намерен поговорить с президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни и президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня вечером.
Он также заявил, что в случае прекращения огня Украина "должна быть в состоянии защитить себя", поэтому он и его союзники выразили обеспокоенность по поводу ограничений, налагаемых Киевом на военные нужды.
"В основном это были союзники из "Коалиции желающих", которые присутствуют здесь, в "Большой двадцатке", и консенсус заключался в том, что в плане из 28 пунктов есть элементы, которые необходимы для прочного мира, но они требуют дополнительной работы, и мы этим займемся. Именно поэтому было достигнуто соглашение, что завтра в Женеве будут высокопоставленные чиновники США, европейские советники по национальной безопасности (NSA), включая британское NSA, и, конечно же, украинцы, чтобы продолжить работу над проектом" - резюмировал Стармер.
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ22.11.25, 18:29 • 4984 просмотра
Напомним
Советники по национальной безопасности стран E3 встретятся в воскресенье в Женеве с представителями Европейского Союза, США и Украины, чтобы обсудить предложенный Вашингтоном мирный план для Украины.
Как писал УНН, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о начале консультаций между Украиной и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения. Украина подходит к процессу с четким пониманием своих интересов и будет действовать ответственно.
Ранее Офис Президента сообщил, что в эти дни состоятся консультации относительно шагов для окончания войны по договоренности с партнерами и что утвержден состав делегации Украины.