16:36
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
публикации
Стармер подтвердил переговоры в Женеве по мирному плану, а также анонсировал разговор с Зеленским

Киев • УНН

 • 370 просмотра

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что союзники Киева сосредоточены на Женевских мирных переговорах, которые состоятся завтра. Он также подчеркнул необходимость для Украины иметь возможность защитить себя в случае прекращения огня.

Стармер подтвердил переговоры в Женеве по мирному плану, а также анонсировал разговор с Зеленским

Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер заявил, что союзники Киева сейчас сосредоточены на завтрашних Женевских мирных переговорах, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Выступая перед журналистами на саммите G20 в Южной Африке, Стармер заявил: "Я думаю, что сейчас основное внимание уделяется завтрашней Женеве и тому, сможем ли мы достичь прогресса завтра утром".

Стармер добавил, что намерен поговорить с президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни и президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня вечером.

Он также заявил, что в случае прекращения огня Украина "должна быть в состоянии защитить себя", поэтому он и его союзники выразили обеспокоенность по поводу ограничений, налагаемых Киевом на военные нужды.

"В основном это были союзники из "Коалиции желающих", которые присутствуют здесь, в "Большой двадцатке", и консенсус заключался в том, что в плане из 28 пунктов есть элементы, которые необходимы для прочного мира, но они требуют дополнительной работы, и мы этим займемся. Именно поэтому было достигнуто соглашение, что завтра в Женеве будут высокопоставленные чиновники США, европейские советники по национальной безопасности (NSA), включая британское NSA, и, конечно же, украинцы, чтобы продолжить работу над проектом" - резюмировал Стармер.

Напомним

Советники по национальной безопасности стран E3 встретятся в воскресенье в Женеве с представителями Европейского Союза, США и Украины, чтобы обсудить предложенный Вашингтоном мирный план для Украины.

Как писал УНН, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о начале консультаций между Украиной и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения. Украина подходит к процессу с четким пониманием своих интересов и будет действовать ответственно.

Ранее Офис Президента сообщил, что в эти дни состоятся консультации относительно шагов для окончания войны по договоренности с партнерами и что утвержден состав делегации Украины.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Рустем Умеров
Кир Стармер
Дональд Трамп
Европейский Союз
Южная Африка
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Киев