Велика Британія відмовилася приєднуватися до оборонного фонду ЄС за 2 мільярди євро – Bloomberg

16:45 • 5700 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
16:23 • 11540 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
16:14 • 12196 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
16:05 • 14921 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
14:48 • 13452 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
13:06 • 15937 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:43 • 16014 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 31031 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
21 листопада, 10:22 • 20286 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
21 листопада, 09:41 • 30407 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 25927 перегляди
Уже 31 загиблий через атаку рф на Тернопіль, серед них 6 дітейPhoto21 листопада, 10:17 • 4122 перегляди
Народила дитину та залишила її біля смітника: поліція почала розслідування щодо 15-річної жительки Житомира21 листопада, 11:09 • 5378 перегляди
"Від слів до справ": Кравченко повідомив про викриття у межах міжнародної співпраці схеми наживи шахраїв на громадянах ЄС на близько $250 тисячVideo21 листопада, 11:25 • 8196 перегляди
План має забезпечити достойний мир: Зеленський розповів про домовленість із лідерами Франції, Британії та Німеччини12:55 • 13579 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo18:00 • 1998 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo17:13 • 4390 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo18:00 • 1998 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 26101 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 43350 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 45688 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 59235 перегляди
Велика Британія відмовилася приєднуватися до оборонного фонду ЄС за 2 мільярди євро – Bloomberg

Київ • УНН

 • 738 перегляди

Британія відмовилася сплатити 2 мільярди євро для участі в оборонному фонді ЄС, створеному для посилення військових спроможностей. Лондон пропонує лише кількасот мільйонів євро, тоді як ЄС вимагає мільярдні внески.

Велика Британія відмовилася приєднуватися до оборонного фонду ЄС за 2 мільярди євро – Bloomberg
Фото: Х/British Army

Велика Британія відхилила прохання Європейського Союзу виплатити 2 млрд євро для участі у масштабному оборонному фонді ЄС, що створюється для посилення військових спроможностей Європи перед обличчям російської агресії. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними джерел, це рішення ухвалили після того, як ЄС підвищив початкову пропозицію до 6,75 млрд євро. Сторони досі не домовилися, скільки Лондону слід сплатити за доступ до фонду обсягом 150 млрд євро. Водночас Британія пропонувала лише кількасот мільйонів євро, що відрізняється від вимог ЄС у мільярдних обсягах.

Британія запропонує Україні гарантії безпеки за зразком НАТО в рамках плану Трампа - ЗМІ21.11.25, 15:14 • 1716 переглядiв

Прем’єр-міністр Кір Стармер, який вирушає на саміт "Великої двадцятки" в Південній Африці, наголосив: "Я сподіваюся, що ми зможемо знайти прийнятне рішення, але я твердо переконаний, що ці речі краще робити тихо, дипломатичним шляхом, ніж обмінюватися думками через ЗМІ".

Тепер увага зосереджена на зустрічі лідерів на G20, де Великобританія та ЄС спробують досягти угоди до кінцевого терміну подання заявок на фонд – 30 листопада.

Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США21.11.25, 06:00 • 29897 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Кір Стармер
Bloomberg
НАТО
Європейський Союз
Південно-Африканська Республіка
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Україна