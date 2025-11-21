Велика Британія відмовилася приєднуватися до оборонного фонду ЄС за 2 мільярди євро – Bloomberg
Британія відмовилася сплатити 2 мільярди євро для участі в оборонному фонді ЄС, створеному для посилення військових спроможностей. Лондон пропонує лише кількасот мільйонів євро, тоді як ЄС вимагає мільярдні внески.
Велика Британія відхилила прохання Європейського Союзу виплатити 2 млрд євро для участі у масштабному оборонному фонді ЄС, що створюється для посилення військових спроможностей Європи перед обличчям російської агресії. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За даними джерел, це рішення ухвалили після того, як ЄС підвищив початкову пропозицію до 6,75 млрд євро. Сторони досі не домовилися, скільки Лондону слід сплатити за доступ до фонду обсягом 150 млрд євро. Водночас Британія пропонувала лише кількасот мільйонів євро, що відрізняється від вимог ЄС у мільярдних обсягах.
Прем’єр-міністр Кір Стармер, який вирушає на саміт "Великої двадцятки" в Південній Африці, наголосив: "Я сподіваюся, що ми зможемо знайти прийнятне рішення, але я твердо переконаний, що ці речі краще робити тихо, дипломатичним шляхом, ніж обмінюватися думками через ЗМІ".
Тепер увага зосереджена на зустрічі лідерів на G20, де Великобританія та ЄС спробують досягти угоди до кінцевого терміну подання заявок на фонд – 30 листопада.
