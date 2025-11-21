Великобритания отказалась присоединяться к оборонному фонду ЕС за 2 миллиарда евро – Bloomberg
Киев • УНН
Британия отказалась уплатить 2 миллиарда евро для участия в оборонном фонде ЕС, созданном для усиления военных возможностей. Лондон предлагает лишь несколько сотен миллионов евро, тогда как ЕС требует миллиардные взносы.
Великобритания отклонила просьбу Европейского Союза выплатить 2 млрд евро для участия в масштабном оборонном фонде ЕС, создаваемом для усиления военных возможностей Европы перед лицом российской агрессии. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
По данным источников, это решение было принято после того, как ЕС повысил первоначальное предложение до 6,75 млрд евро. Стороны до сих пор не договорились, сколько Лондону следует заплатить за доступ к фонду объемом 150 млрд евро. В то же время Британия предлагала лишь несколько сотен миллионов евро, что отличается от требований ЕС в миллиардных объемах.
Премьер-министр Кир Стармер, который отправляется на саммит "Большой двадцатки" в Южной Африке, подчеркнул: "Я надеюсь, что мы сможем найти приемлемое решение, но я твердо убежден, что эти вещи лучше делать тихо, дипломатическим путем, чем обмениваться мнениями через СМИ".
Теперь внимание сосредоточено на встрече лидеров на G20, где Великобритания и ЕС попытаются достичь соглашения до конечного срока подачи заявок на фонд – 30 ноября.
