16:45 • 4400 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
16:23 • 10223 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
16:14 • 11262 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
16:05 • 13577 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
14:48 • 12777 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
13:06 • 15679 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
12:43 • 15782 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 30412 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
21 ноября, 10:22 • 20209 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
21 ноября, 09:41 • 29850 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Великобритания отказалась присоединяться к оборонному фонду ЕС за 2 миллиарда евро – Bloomberg

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Британия отказалась уплатить 2 миллиарда евро для участия в оборонном фонде ЕС, созданном для усиления военных возможностей. Лондон предлагает лишь несколько сотен миллионов евро, тогда как ЕС требует миллиардные взносы.

Великобритания отказалась присоединяться к оборонному фонду ЕС за 2 миллиарда евро – Bloomberg
Фото: Х/British Army

Великобритания отклонила просьбу Европейского Союза выплатить 2 млрд евро для участия в масштабном оборонном фонде ЕС, создаваемом для усиления военных возможностей Европы перед лицом российской агрессии. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По данным источников, это решение было принято после того, как ЕС повысил первоначальное предложение до 6,75 млрд евро. Стороны до сих пор не договорились, сколько Лондону следует заплатить за доступ к фонду объемом 150 млрд евро. В то же время Британия предлагала лишь несколько сотен миллионов евро, что отличается от требований ЕС в миллиардных объемах.

Британия предложит Украине гарантии безопасности по образцу НАТО в рамках плана Трампа - СМИ21.11.25, 15:14 • 1668 просмотров

Премьер-министр Кир Стармер, который отправляется на саммит "Большой двадцатки" в Южной Африке, подчеркнул: "Я надеюсь, что мы сможем найти приемлемое решение, но я твердо убежден, что эти вещи лучше делать тихо, дипломатическим путем, чем обмениваться мнениями через СМИ".

Теперь внимание сосредоточено на встрече лидеров на G20, где Великобритания и ЕС попытаются достичь соглашения до конечного срока подачи заявок на фонд – 30 ноября.

Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США21.11.25, 06:00 • 29872 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Кир Стармер
Bloomberg L.P.
НАТО
Европейский Союз
Южная Африка
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина