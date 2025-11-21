Британия предложит Украине гарантии безопасности по образцу НАТО в рамках плана Трампа - СМИ
Киев • УНН
Великобритания предложит Украине гарантии безопасности по образцу НАТО, что будет предусматривать военный ответ на будущее нападение россии. Эти гарантии будут охватывать 10-летний период и являются частью мирного плана Трампа.
Великобритания предложит Украине гарантии безопасности по образцу НАТО в рамках плана Дональда Трампа по прекращению войны, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Детали
Издание отмечает, что в четверг Президенту Украины Владимиру Зеленскому было представлено отдельное предложение вместе с 28-пунктным планом президента США по миру.
В новом проекте документа указано, что любое будущее "значительное, преднамеренное и длительное вооруженное нападение" россии на Киев "будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества", сообщило Axios вечером.
США и их европейские союзники, включая Великобританию, Францию и Германию, отреагируют на нарушения, в том числе военной силой, при этом гарантии безопасности будут охватывать первоначальный 10-летний период
Напомним
28-пунктный мирный план господина Трампа, обнародованный The Telegraph в четверг, в значительной степени выгоден для россии, которой будет передана территория, которую она не полностью контролирует, и она будет вновь принята в G7.
В свою очередь Зеленский заявил, что готов использовать план как отправную точку для переговоров.
Как писал Bloomberg, Великобритания уточнила свои намерения относительно потенциального размещения военных сил в Украине, готовясь к завершающей фазе войны и дальнейшему участию в мирном процессе.