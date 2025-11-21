Британия предложит Украине гарантии безопасности по образцу НАТО в рамках плана Трампа - СМИ

$42.150.06
48.520.22
ukenru
13:06 • 694 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
12:55 • 1362 просмотра
План должен обеспечить достойный мир: Зеленский рассказал о договоренности с лидерами Франции, Британии и Германии
12:43 • 1406 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
11:38 • 12043 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 13326 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 17545 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 22917 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 29384 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 42559 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 23109 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
100%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 29533 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto21 ноября, 06:53 • 16634 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 26941 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 15514 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 9728 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 12040 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 17543 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 27014 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 42559 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 60777 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 9824 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 29585 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 40336 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 54177 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75989 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Бильд

Британия предложит Украине гарантии безопасности по образцу НАТО в рамках плана Трампа - СМИ

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Великобритания предложит Украине гарантии безопасности по образцу НАТО, что будет предусматривать военный ответ на будущее нападение россии. Эти гарантии будут охватывать 10-летний период и являются частью мирного плана Трампа.

Британия предложит Украине гарантии безопасности по образцу НАТО в рамках плана Трампа - СМИ

Великобритания предложит Украине гарантии безопасности по образцу НАТО в рамках плана Дональда Трампа по прекращению войны, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Детали

Издание отмечает, что в четверг Президенту Украины Владимиру Зеленскому было представлено отдельное предложение вместе с 28-пунктным планом президента США по миру.

В новом проекте документа указано, что любое будущее "значительное, преднамеренное и длительное вооруженное нападение" россии на Киев "будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества", сообщило Axios вечером.

США и их европейские союзники, включая Великобританию, Францию и Германию, отреагируют на нарушения, в том числе военной силой, при этом гарантии безопасности будут охватывать первоначальный 10-летний период

- говорится в сообщении.

Напомним

28-пунктный мирный план господина Трампа, обнародованный The Telegraph в четверг, в значительной степени выгоден для россии, которой будет передана территория, которую она не полностью контролирует, и она будет вновь принята в G7.

В свою очередь Зеленский заявил, что готов использовать план как отправную точку для переговоров.

Как писал Bloomberg, Великобритания уточнила свои намерения относительно потенциального размещения военных сил в Украине, готовясь к завершающей фазе войны и дальнейшему участию в мирном процессе.

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Bloomberg L.P.
НАТО
Дональд Трамп
Франция
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев