Британія запропонує Україні гарантії безпеки за зразком НАТО в рамках плану Трампа - ЗМІ
Київ • УНН
Велика Британія запропонує Україні гарантії безпеки за зразком НАТО, що передбачатиме військову відповідь на майбутній напад росії. Ці гарантії охоплюватимуть 10-річний період та є частиною мирного плану Трампа.
Велика Британія запропонує Україні гарантії безпеки за зразком НАТО в рамках плану Дональда Трампа щодо припинення війни, передає УНН із посиланням на The Telegraph.
Деталі
Видання зауважує, що у четвер Президенту України Володимиру Зеленському було представлено окрему пропозицію разом із 28-пунктовим планом президента США щодо миру.
У новому проекті документа зазначено, що будь-який майбутній "значний, навмисний та тривалий збройний напад" росії на Київ "розглядатиметься як напад, що загрожує миру та безпеці трансатлантичної спільноти", повідомило Axios увечері.
США та їхні європейські союзники, включаючи Велику Британію, Францію та Німеччину, відреагують на порушення, зокрема військовою силою, при цьому гарантії безпеки охоплюватимуть початковий 10-річний період
Нагадаємо
28-пунктовий мирний план пана Трампа, оприлюднений The Telegraph у четвер, значною мірою вигідний для росії, якій буде передана територія, яку вона не повністю контролює, і вона буде знову прийнята до G7.
У свою чергу Зеленський заявив, що готовий використовувати план як відправну точку для переговорів.
Як писав Bloomberg, Велика Британія уточнила свої наміри щодо потенційного розміщення військових сил в Україні, готуючись до завершальної фази війни та подальшої участі в мирному процесі.