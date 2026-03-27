Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспіль
Київ • УНН
Збірна України поступилася Швеції з рахунком 1:3 у півфіналі плей-оф кваліфікації. Команда втратила всі шанси на вихід до фінальної частини мундіалю.
26 березня збірна України провела півфінальний матч плей-оф кваліфікації Чемпіонату світу-2026 проти Швеції. Поєдинок відбувся на стадіоні "Сьюдад де Валенсія", де працював журналіст УНН.
Деталі
Українська команда зазнала поразки з рахунком 1:3 і завершила боротьбу за вихід на мундіаль.
Зустріч розпочалася невдало для України. Вже на 6-й хвилині Віктор Дьокереш скористався помилками в обороні та відкрив рахунок. Після пропущеного м’яча українці намагалися вирівняти гру, однак Швеція діяла впевнено, контролюючи темп і не дозволяючи створювати небезпечні моменти.
У першому таймі збірна України фактично не змогла організувати системного тиску на ворота суперника. Шведи, своєю чергою, грали обережно, зберігаючи перевагу і не форсуючи події.
Після перерви ситуація кардинально не змінилася. На 52-й хвилині Дьокереш оформив дубль, збільшивши перевагу своєї команди. Надалі Швеція продовжувала діяти прагматично, використовуючи помилки українців.
На 72-й хвилині нападник шведської збірної реалізував пенальті та довів рахунок до 3:0, оформивши хет-трик.
Україна змогла відповісти лише наприкінці зустрічі. У компенсований час Матвій Пономаренко забив гол престижу, який не вплинув на підсумковий результат.
Зірки української збірної – Забарний, Циганков, Судаков, Ярмолюк, які мали стати ударною силою збірної – повністю провалили гру.
Окремо розчарував футболіст паризького "ПСЖ" Ілля Забарний, який припускався катастрофічних помилок, саме після них шведи забили, а в іншому моменті трапився пенальті, який противник зміг реалізувати. Підсумковий рахунок – 1:3.
Попри невдалий результат, матч пройшов за активної підтримки українських уболівальників. Значна частина Валенсії була заповнена фанатами з України, які потім на стадіоні протягом усього поєдинку підтримували команду.
За підсумками матчу Швеція вийшла до фіналу плей-оф, де зіграє проти Польщі. Збірна України втратила шанс кваліфікуватися на чемпіонат світу-2026.
Таким чином, українська команда пропустить вже четвертий поспіль мундіаль. Попереду для збірної новий цикл підготовки та наступна можливість поборотися за вихід на великий турнір – чемпіонат Європи 2028 року.
