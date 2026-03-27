$43.870.0550.850.04
Графіки відключень електроенергії
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспіль

Київ • УНН

 • 2226 перегляди

Збірна України поступилася Швеції з рахунком 1:3 у півфіналі плей-оф кваліфікації. Команда втратила всі шанси на вихід до фінальної частини мундіалю.

Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспіль

26 березня збірна України провела півфінальний матч плей-оф кваліфікації Чемпіонату світу-2026 проти Швеції. Поєдинок відбувся на стадіоні "Сьюдад де Валенсія", де працював журналіст УНН.

Деталі

Українська команда зазнала поразки з рахунком 1:3 і завершила боротьбу за вихід на мундіаль.

Зустріч розпочалася невдало для України. Вже на 6-й хвилині Віктор Дьокереш скористався помилками в обороні та відкрив рахунок. Після пропущеного м’яча українці намагалися вирівняти гру, однак Швеція діяла впевнено, контролюючи темп і не дозволяючи створювати небезпечні моменти.

У першому таймі збірна України фактично не змогла організувати системного тиску на ворота суперника. Шведи, своєю чергою, грали обережно, зберігаючи перевагу і не форсуючи події.

Після перерви ситуація кардинально не змінилася. На 52-й хвилині Дьокереш оформив дубль, збільшивши перевагу своєї команди. Надалі Швеція продовжувала діяти прагматично, використовуючи помилки українців.

На 72-й хвилині нападник шведської збірної реалізував пенальті та довів рахунок до 3:0, оформивши хет-трик.

Україна змогла відповісти лише наприкінці зустрічі. У компенсований час Матвій Пономаренко забив гол престижу, який не вплинув на підсумковий результат.

Зірки української збірної – Забарний, Циганков, Судаков, Ярмолюк, які мали стати ударною силою збірної – повністю провалили гру.

Окремо розчарував футболіст паризького "ПСЖ" Ілля Забарний, який припускався катастрофічних помилок, саме після них шведи забили, а в іншому моменті трапився пенальті, який противник зміг реалізувати. Підсумковий рахунок – 1:3.

Попри невдалий результат, матч пройшов за активної підтримки українських уболівальників. Значна частина Валенсії була заповнена фанатами з України, які потім на стадіоні протягом усього поєдинку підтримували команду.

За підсумками матчу Швеція вийшла до фіналу плей-оф, де зіграє проти Польщі. Збірна України втратила шанс кваліфікуватися на чемпіонат світу-2026.

Таким чином, українська команда пропустить вже четвертий поспіль мундіаль. Попереду для збірної новий цикл підготовки та наступна можливість поборотися за вихід на великий турнір – чемпіонат Європи 2028 року.

Андрій Тимощенков

