После проигрыша шведам сборная Украины пропустит уже четвертый Чемпионат мира подряд
Киев • УНН
Сборная Украины уступила Швеции со счетом 1:3 в полуфинале плей-офф квалификации. Команда потеряла все шансы на выход в финальную часть мундиаля.
26 марта сборная Украины провела полуфинальный матч плей-офф квалификации Чемпионата мира-2026 против Швеции. Поединок состоялся на стадионе "Сьюдад де Валенсия", где работал журналист УНН.
Детали
Украинская команда потерпела поражение со счетом 1:3 и завершила борьбу за выход на мундиаль.
Встреча началась неудачно для Украины. Уже на 6-й минуте Виктор Дьёкереш воспользовался ошибками в обороне и открыл счет. После пропущенного мяча украинцы пытались выровнять игру, однако Швеция действовала уверенно, контролируя темп и не позволяя создавать опасные моменты.
В первом тайме сборная Украины фактически не смогла организовать системного давления на ворота соперника. Шведы, в свою очередь, играли осторожно, сохраняя преимущество и не форсируя события.
После перерыва ситуация кардинально не изменилась. На 52-й минуте Дьёкереш оформил дубль, увеличив преимущество своей команды. В дальнейшем Швеция продолжала действовать прагматично, используя ошибки украинцев.
На 72-й минуте нападающий шведской сборной реализовал пенальти и довел счет до 3:0, оформив хет-трик.
Украина смогла ответить лишь в конце встречи. В компенсированное время Матвей Пономаренко забил гол престижа, который не повлиял на итоговый результат.
Звезды украинской сборной – Забарный, Цыганков, Судаков, Ярмолюк, которые должны были стать ударной силой сборной – полностью провалили игру.
Отдельно разочаровал футболист парижского "ПСЖ" Илья Забарный, который допускал катастрофические ошибки, именно после них шведы забили, а в другом моменте случился пенальти, который противник смог реализовать.
Итоговый счет – 1:3.
Несмотря на неудачный результат, матч прошел при активной поддержке украинских болельщиков. Значительная часть Валенсии была заполнена фанатами из Украины, которые затем на стадионе на протяжении всего поединка поддерживали команду.
По итогам матча Швеция вышла в финал плей-офф, где сыграет против Польши. Сборная Украины потеряла шанс квалифицироваться на чемпионат мира-2026.
Таким образом, украинская команда пропустит уже четвертый подряд мундиаль. Впереди для сборной новый цикл подготовки и следующая возможность побороться за выход на крупный турнир – чемпионат Европы 2028 года.
