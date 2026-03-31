Попри виліт із плейоф, Україна гратиме проти Албанії - де дивитися матч

У вівторок, 31 березня, на футбольному полі зустрінуться збірні України та Албанії. Матч відбудеться на стадіоні Estadio Ciutat de València у Валенсії, початок гри о 21:45 за київським часом, повідомляє УНН.

Деталі

Україна вже не бере участі у фінальному плейоф відбору до чемпіонату світу-2026. У півфіналі підопічні Сергія Реброва зустрілися зі збірною Швеції з футболу і зазнали поразки з рахунком 1:3. У цьому матчі українцям не вдавалося акцентовано атакувати, а шведська команда своєю чергою скористалася своїми моментами, ефективно використовуючи швидкі контратаки. Для України це означало закриття шляху до фінальної стадії плейофу, тоді як Швеція продовжила боротьбу за путівку на чемпіонат світу.

Албанія також завершила свій шлях на півфіналі плейофу, поступившись Польщі з футболу з рахунком 1:2.

Дивитися товариський матч Україна - Албанія можна буде онлайн на платформі MEGOGO, а також на телеканалі MEGOGO СПОРТ у цифровому ефірі та кабельних мережах.

Нагадаємо

