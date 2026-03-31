Несмотря на вылет из плей-офф, Украина сыграет против Албании - где смотреть матч

Во вторник, 31 марта, на футбольном поле встретятся сборные Украины и Албании. Матч состоится на стадионе Estadio Ciutat de València в Валенсии, начало игры в 21:45 по киевскому времени, сообщает УНН.

Детали

Украина уже не участвует в финальном плей-офф отбора к чемпионату мира-2026. В полуфинале подопечные Сергея Реброва встретились со сборной Швеции по футболу и потерпели поражение со счетом 1:3. В этом матче украинцам не удавалось акцентированно атаковать, а шведская команда в свою очередь воспользовалась своими моментами, эффективно используя быстрые контратаки. Для Украины это означало закрытие пути к финальной стадии плей-офф, тогда как Швеция продолжила борьбу за путевку на чемпионат мира.

Албания также завершила свой путь в полуфинале плей-офф, уступив Польше по футболу со счетом 1:2.

Смотреть товарищеский матч Украина - Албания можно будет онлайн на платформе MEGOGO, а также на телеканале MEGOGO СПОРТ в цифровом эфире и кабельных сетях.

Напомним

