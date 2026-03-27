Збірну України пограбували в Іспанії перед матчем зі Швецією - журналіст

Футболістів та тренерський штаб збірної України з футболу пограбували під час перебування команди в іспанському місті Бенідорм під час підготовки до матчу кваліфікації ЧС-2026 проти Швеції. Про це заявив журналіст Ігор Бурбас, передає УНН.

За моєю інформацією, ще коли збірна перебувала в Бенідормі, ще до поїздки до Валенсії, то нашу збірну пограбували. Це якраз відбувалося в готелі, коли збірна була відсутня. Невідомі пробралися в готельні номери і обібрали їх. З того, що відомо мені, винесли як особисті кошти футболістів, тренерського штабу та адміністраторів, а також дорогі годинники та цінні речі