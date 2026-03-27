Сборную Украины ограбили в Испании перед матчем со Швецией - журналист

Киев • УНН

 • 310 просмотра

В испанском Бенидорме неизвестные похитили деньги и ценные вещи из номеров футболистов и тренеров. У помощника Реброва Альберто Босха украли 1800 евро.

Футболистов и тренерский штаб сборной Украины по футболу ограбили во время пребывания команды в испанском городе Бенидорм во время подготовки к матчу квалификации ЧМ-2026 против Швеции. Об этом заявил журналист Игорь Бурбас, передает УНН

По моей информации, еще когда сборная находилась в Бенидорме, еще до поездки в Валенсию, то нашу сборную ограбили. Это как раз происходило в отеле, когда сборная отсутствовала. Неизвестные пробрались в гостиничные номера и обобрали их. Из того, что известно мне, вынесли как личные средства футболистов, тренерского штаба и администраторов, а также дорогие часы и ценные вещи 

- сказал Бурбас. 

По его информации, в частности, у помощника Сергея Реброва Альберто Босха украли 1800 евро.

Напомним 

Сборная Украины уступила Швеции со счетом 1:3 в полуфинале плей-офф квалификации. Команда потеряла все шансы на выход в финальную часть мундиаля.

Павел Башинский

