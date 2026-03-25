Україна - Швеція - де дивитися вирішальний матч плей-оф ЧС-2026

Національна збірна України з футболу 26 березня проведе вирішальний поєдинок плей-оф кваліфікації до чемпіонату світу-2026 - їй протистоятиме національна збірна Швеції з футболу. Від підсумку зустрічі залежить, чи зможе команда Сергія Реброва продовжити боротьбу за путівку на Мундіаль, повідомляє УНН.

Деталі

Матч стартує о 21:45 у Валенсії. Українці вибороли право участі у стикових іграх після другого місця у групі, де суперниками були Франція, Ісландія та Азербайджан.

Де переглянути матч

Побачити трансляцію можна одразу на кількох платформах:

на OTT-платформі MEGOGO за підписками “Оптимальна”, “Спорт” або “Megopack”;

на телеканалі MEGOGO Спорт, який доступний безкоштовно в цифровій мережі Т2 та у кабельних провайдерів.

Хто працюватиме на трансляції

Аналітична студія розпочнеться о 20:20. Ведучим ефіру стане Сергій Лук’яненко. Крім того, до обговорення долучиться Олександр Головко та Владислав Лупашко. Варто додати, що репортаж з Валенсії готуватиме Олександра Кучеренко. Коментувати гру будуть Вадим Скічко разом з Олександром Новаком.

Якщо підопічні Сергія Реброва переможуть та вийдуть до фінального раунду плей-оф, який відбудеться 31 березня. Там імовірним суперником синьо-жовтих стане сильніший пари Польща - Албанія. Для "синьо-жовтих" це вже шоста спроба подолати плей-оф бар’єр у відборі на чемпіонат світу. До фінальної частини турніру українці виходили лише одного разу, у 2006 році.

Технічне рішення - ЗМІ розкрили причину не виклику Луніна на матчі плей-оф ЧС