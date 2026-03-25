Украина - Швеция - где смотреть решающий матч плей-офф ЧМ-2026

Национальная сборная Украины по футболу 26 марта проведет решающий поединок плей-офф квалификации к чемпионату мира-2026 - ей будет противостоять национальная сборная Швеции по футболу. От итога встречи зависит, сможет ли команда Сергея Реброва продолжить борьбу за путевку на Мундиаль, сообщает УНН.

Детали

Матч стартует в 21:45 в Валенсии. Украинцы завоевали право участия в стыковых играх после второго места в группе, где соперниками были Франция, Исландия и Азербайджан.

Где посмотреть матч

Увидеть трансляцию можно сразу на нескольких платформах:

на OTT-платформе MEGOGO по подпискам “Оптимальная”, “Спорт” или “Megopack”;

на телеканале MEGOGO Спорт, который доступен бесплатно в цифровой сети Т2 и у кабельных провайдеров.

Кто будет работать на трансляции

Аналитическая студия начнется в 20:20. Ведущим эфира станет Сергей Лукьяненко. Кроме того, к обсуждению присоединятся Александр Головко и Владислав Лупашко. Стоит добавить, что репортаж из Валенсии будет готовить Александра Кучеренко. Комментировать игру будут Вадим Скичко вместе с Александром Новаком.

Если подопечные Сергея Реброва победят и выйдут в финальный раунд плей-офф, который состоится 31 марта. Там вероятным соперником сине-желтых станет сильнейший пары Польша - Албания. Для "сине-желтых" это уже шестая попытка преодолеть плей-офф барьер в отборе на чемпионат мира. В финальную часть турнира украинцы выходили лишь однажды, в 2006 году.

