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The New York Times

У Данії магазини IKEA можуть стати укриттями на тлі посилення готовності в Європі

Київ • УНН

 • 1138 перегляди

Магазини IKEA у Данії можуть стати прихистками або тимчасовими лікарнями під час криз. Європа залучає бізнес до цивільної готовності.

У Данії магазини IKEA можуть стати укриттями на тлі посилення готовності в Європі
Фото ілюстративне

В Європі посилюють готовність до надзвичайних ситуацій на тлі диверсій рф. Як пише Reuters, данські магазини IKEA можуть стати укриттями, а в Естонії закон зобов’язує 300 компаній підтримувати надання критично важливих послуг під час кризи, передає УНН.

Деталі

У разі відключення електроенергії, повені чи нападу на об'єкти критичної інфраструктури у Данії компанія IKEA могла б перетворити свої магазини на пункти тимчасового розміщення або навіть на тимчасові лікарні. Ресторани могли б забезпечувати харчування, генератори — підтримувати роботу будівель, а додаткові ліжка — збиратися з комплектів, узятих зі складських полиць.

ЗМІ наголошує, що ця ідея відображає ширші зміни в підході Європи до питань безпеки: уряди дедалі частіше звертають увагу не лише на збройні сили та служби екстреного реагування, а й на бізнес, здатний допомогти підтримувати життєдіяльність суспільства під час кризи.

Актуальності цим зусиллям додала хвиля ймовірних диверсій, кібератак та інших інцидентів, які європейські посадовці пов’язують із російською гібридною війною. Данська розвідка попередила, що росія, ймовірно, посилить таку діяльність проти країн НАТО та інших західних держав у найближчі місяці — звинувачення, яке москва відкидає.

Європейський Союз заохочує держави-члени тісніше співпрацювати з бізнесом у межах Стратегії Союзу з питань готовності, запущеної в березні 2025 року.

Додамо

IKEA входить до складу Данської корпоративної коаліції з питань готовності до кризових ситуацій — мережі, що веде облік ресурсів, які приватні компанії можуть надати в надзвичайних ситуаціях: від ліжок і запасів їжі до вантажівок і спеціалізованого персоналу.

"IKEA — дуже гарний приклад, адже ніхто б інтуїтивно не вніс цю компанію до списку ресурсів для кризових ситуацій... Магазин IKEA має простір, товари, пункти харчування та генератори", — зауважила Мая Бролос, керівниця цієї мережі.

Ця концепція не є суто теоретичною. Під час руйнівних повеней у Валенсії (Іспанія) у жовтні 2024 року IKEA перетворила один зі своїх магазинів на прихисток для понад 600 людей.

Представники ритейлера повідомили, що компанія не має глобальної програми підготовки до надзвичайних ситуацій, а такі заходи організовуються окремо в кожній країні.

Інші данські ритейлери також готуються до надзвичайних ситуацій. Salling Group, найбільший оператор супермаркетів у Данії, відкриває перший із 51 магазину, розрахованих на роботу протягом 48 годин без електроенергії чи доступу до інтернету.

Німеччина перевіряє лікарні на готовність приймати поранених на тлі попереджень про можливий напад рф - ЗМІ16.09.26, 16:50 • 5541 перегляд

Ця тенденція поширюється й за межі Данії. В Естонії закон зобов’язує 300 компаній підтримувати надання критично важливих послуг під час кризи, тоді як у Фінляндії діє мережа державних органів, неурядових організацій та компаній, відповідальних за безпеку постачання. У Польщі деякі компанії за законом зобов’язані надавати збройним силам свої транспортні засоби, техніку та майно в разі виникнення кризової ситуації.

До складу данської мережі входять понад 200 компаній, що забезпечують роботою понад 300 000 осіб — від підприємств роздрібної торгівлі та будівельних груп до телекомунікаційних операторів.

"У разі кризи влада матиме єдиний контактний пункт, куди можна звернутися, а ми знаходитимемо компанії, здатні допомогти", — зазначила Бролос.

За її словами, наразі розробляється державна система компенсацій, де розмір відшкодування визначатиметься індивідуально для кожного випадку.

Ця добровільна мережа вже брала участь у навчаннях із готовності до надзвичайних ситуацій спільно з державними органами, проте ще не стикалася з реальною масштабною кризою.

Утім, уже був випадок, який продемонстрував, як магазин IKEA в Данії може слугувати прихистком.

У грудні 2021 року через снігову бурю шестеро покупців і близько двох десятків співробітників були змушені залишитися на ніч у магазині IKEA в Ольборзі та спати на ліжках, виставлених у торговельному залі.

Вже наступного ранку персонал змінив постільну білизну, і магазин відновив роботу для відвідувачів.

Антоніна Туманова

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