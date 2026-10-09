В Дании магазины IKEA могут стать убежищами на фоне усиления готовности в Европе

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В Европе повышают готовность к чрезвычайным ситуациям на фоне диверсий рф. Как пишет Reuters, датские магазины IKEA могут стать укрытиями, а в Эстонии закон обязывает 300 компаний поддерживать оказание критически важных услуг во время кризиса, передает УНН.

Детали

В случае отключения электроэнергии, наводнения или нападения на объекты критической инфраструктуры в Дании компания IKEA могла бы превратить свои магазины в пункты временного размещения или даже во временные больницы. Рестораны могли бы обеспечивать питание, генераторы — поддерживать работу зданий, а дополнительные кровати — собираться из комплектов, взятых со складских полок.

СМИ подчеркивает, что эта идея отражает более широкие изменения в подходе Европы к вопросам безопасности: правительства все чаще обращают внимание не только на вооруженные силы и службы экстренного реагирования, но и на бизнес, способный помочь поддерживать жизнедеятельность общества во время кризиса.

Актуальности этим усилиям добавила волна вероятных диверсий, кибератак и других инцидентов, которые европейские чиновники связывают с российской гибридной войной. Датская разведка предупредила, что россия, вероятно, усилит такую деятельность против стран НАТО и других западных государств в ближайшие месяцы — обвинение, которое москва отвергает.

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Добавим

IKEA входит в состав Датской корпоративной коалиции по вопросам готовности к кризисным ситуациям — сети, которая ведет учет ресурсов, которые частные компании могут предоставить в чрезвычайных ситуациях: от кроватей и запасов еды до грузовиков и специализированного персонала.

"IKEA — очень хороший пример, ведь никто интуитивно не внес бы эту компанию в список ресурсов для кризисных ситуаций... Магазин IKEA располагает пространством, товарами, пунктами питания и генераторами", — отметила Майя Бролос, руководитель этой сети.

Эта концепция не является сугубо теоретической. Во время разрушительных наводнений в Валенсии (Испания) в октябре 2024 года IKEA превратила один из своих магазинов в убежище для более чем 600 человек.

Представители ритейлера сообщили, что у компании нет глобальной программы подготовки к чрезвычайным ситуациям, а такие мероприятия организуются отдельно в каждой стране.

Другие датские ритейлеры также готовятся к чрезвычайным ситуациям. Salling Group, крупнейший оператор супермаркетов в Дании, открывает первый из 51 магазина, рассчитанных на работу в течение 48 часов без электричества или доступа к интернету.

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Эта тенденция распространяется и за пределы Дании. В Эстонии закон обязывает 300 компаний поддерживать оказание критически важных услуг во время кризиса, тогда как в Финляндии действует сеть государственных органов, неправительственных организаций и компаний, ответственных за безопасность поставок. В Польше некоторые компании по закону обязаны предоставлять вооруженным силам свои транспортные средства, технику и имущество в случае возникновения кризисной ситуации.

В состав датской сети входят более 200 компаний, обеспечивающих работой свыше 300 000 человек, — от предприятий розничной торговли и строительных групп до телекоммуникационных операторов.

"В случае кризиса у властей будет единый контактный пункт, куда можно обратиться, а мы найдем компании, способные помочь", — отметила Бролос.

По ее словам, в настоящее время разрабатывается государственная система компенсаций, в которой размер возмещения будет определяться индивидуально для каждого случая.

Эта добровольная сеть уже принимала участие в учениях по готовности к чрезвычайным ситуациям совместно с государственными органами, однако еще не сталкивалась с реальным масштабным кризисом.

Тем не менее уже был случай, продемонстрировавший, как магазин IKEA в Дании может служить убежищем.

В декабре 2021 года из-за снежной бури шестеро покупателей и около двух десятков сотрудников были вынуждены остаться на ночь в магазине IKEA в Ольборге и спать на кроватях, выставленных в торговом зале.

Уже на следующее утро персонал сменил постельное белье, и магазин возобновил работу для посетителей.