Біля берегів рф після атаки на танкер утворилася нафтова пляма - росіяни відбрехалися, що наслідків немає

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У Чорному морі поблизу російського узбережжя після атаки морських дронів на нафтовий танкер утворилася нафтова пляма площею близько 25 квадратних кілометрів. Забруднення виявили екологи Greenpeace під час аналізу супутникових знімків, повідомляє Meduza, пише УНН.

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За даними екологів, танкер атакували 6 жовтня поблизу сочі, після чого на судні спалахнула сильна пожежа. Наступного дня його зафіксували неподалік селища Лазаревське, приблизно за 50 кілометрів від місця займання.

Тоді супутникові знімки показали нафтовий слід площею близько 8 квадратних кілометрів. Однак уже 8 жовтня, коли танкер перебував за туапсе, площа забруднення збільшилася до 25 квадратних кілометрів.

росія спочатку заперечувала забруднення моря

За інформацією російського мінтрансу, атакований танкер під прапором Ліберії перевозив нафту з новоросійська до Індії. Попередньо йдеться про судно "Афрамакс Ріо".

Після атаки з танкера евакуювали всіх 23 членів екіпажу. Про постраждалих не повідомлялося.

Водночас ще вранці 7 жовтня росспоживнагляд заявляв, що жодного забруднення акваторії Чорного моря після пожежі не виявлено. Однак супутникові дані Greenpeace свідчать про наявність значної плями нафтопродуктів.

Біля російського Сочі масштабно горить нафтовий танкер