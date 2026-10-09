У берегов рф после атаки на танкер образовалось нефтяное пятно — россияне отбрехались, что последствий нет
Киев • УНН
Greenpeace обнаружил в Чёрном море нефтяное пятно площадью 25 квадратных километров после атаки на танкер. Россия сначала отрицала загрязнение.
В Чёрном море у российского побережья после атаки морских дронов на нефтяной танкер образовалось нефтяное пятно площадью около 25 квадратных километров. Загрязнение обнаружили экологи Greenpeace во время анализа спутниковых снимков, сообщает Meduza, пишет УНН.
Детали
По данным экологов, танкер атаковали 6 октября возле Сочи, после чего на судне вспыхнул сильный пожар. На следующий день его зафиксировали неподалёку от посёлка Лазаревское, примерно в 50 километрах от места возгорания.
Тогда спутниковые снимки показали нефтяной след площадью около 8 квадратных километров. Однако уже 8 октября, когда танкер находился за Туапсе, площадь загрязнения увеличилась до 25 квадратных километров.
Россия сначала отрицала загрязнение моря
По информации российского Минтранса, атакованный танкер под флагом Либерии перевозил нефть из Новороссийска в Индию. Предварительно речь идёт о судне "Афрамакс Рио".
После атаки с танкера эвакуировали всех 23 членов экипажа. О пострадавших не сообщалось.
В то же время ещё утром 7 октября Роспотребнадзор заявлял, что после пожара загрязнения акватории Чёрного моря не выявлено. Однако спутниковые данные Greenpeace свидетельствуют о наличии значительного пятна нефтепродуктов.
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