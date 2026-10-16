Пошкоджений танкер Aframax Rio доставили до новоросійська після пожежі в Чорному морі

$44.980.1050.350.09
ukenru
23:17 • 3748 перегляди
У США знову заперечили причетність Трампа до обмеження супутникового зв'язку для України, але є нюанс
22:38 • 7080 перегляди
У Європі стрімко поширюється небезпечний вірус, який уже забрав 130 життів
21:37 • 10244 перегляди
Навроцький попередив, чим може обернутися послаблення санкцій проти росії
21:10 • 10679 перегляди
"Мілан" розгромив "Зальцбург", а "Ювентус" переміг "Сельту" – як завершилися матчі Ліги Європи 15 жовтняPhoto
20:58 • 10927 перегляди
Небо над москвою спорожніло - туди летять сотні українських БпЛА та інші повітряні цілі
20:38 • 10441 перегляди
Україна розраховує на бельгійські F-16 для боротьби з реактивними "шахедами" – Зеленський після зустрічі з королемVideo
18:38 • 19903 перегляди
Ігоря Кузіна звільнили з посади головного санітарного лікаря України
15 жовтня, 17:02 • 26882 перегляди
Місяць ударів може залишити три мегаполіси України без світла, води й тепла: NYT розкрило плани росії
15 жовтня, 16:33 • 23032 перегляди
16 жовтня частину областей України чекають графіки відключення - скільки черг буде без світла
15 жовтня, 15:55 • 31209 перегляди
Зникла вода після обстрілу чи блекауту: як знайти безпечне джерело та правильно зберігати запаси
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
4.6м/с
73%
755мм
Популярнi новини
Rockstar показали фінальний трейлер GTA VI перед релізом гри Video15 жовтня, 14:07 • 24995 перегляди
Польща планує утричі підвищити мінімальну суму коштів для в’їзду іноземців 15 жовтня, 15:33 • 5656 перегляди
Атака реактивних "шахедів" залишила Луцьк без світла та водиVideo18:15 • 14617 перегляди
Загинув понад 70 000 років тому - в Іраку виявили незвичайне поховання та останки неандертальця зі слідами вбивства18:32 • 14806 перегляди
Зірка "Хрещеного батька" Аль Пачіно отримає нагороду від гільдії акторів18:46 • 12152 перегляди
Публікації
Зникла вода після обстрілу чи блекауту: як знайти безпечне джерело та правильно зберігати запаси15 жовтня, 15:55 • 31214 перегляди
Цикорій: чим він корисний для травлення та кому варто вживати його обережно
Ексклюзив
15 жовтня, 13:05 • 32717 перегляди
ВМС знищили чотири літаки Су-34, ще два було уражено - що відомо про носій КАБів, яким тероризують УкраїнуPhotoVideo15 жовтня, 12:19 • 36418 перегляди
Не потрібно руйнувати те, що працює: Аерокосмічна асоціація попереджає про ризики для авіагалузі через зміни до правил бронюванняPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 10:58 • 49690 перегляди
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: як затягування суду може допомогти обвинуваченим уникнути відповідальності
Ексклюзив
15 жовтня, 08:40 • 75868 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Стефанчук
Емманюель Макрон
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Луцьк
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Зірка "Шерлока" та "Хоббіта" Мартін Фрімен таємно одружився з молодшою на 21 рік акторкоюPhoto23:06 • 990 перегляди
Нова прессекретарка Трампа потрапила у скандал через юридичну освіту та невдалу відповідь журналістам22:06 • 2192 перегляди
Мотря з "Кайдашів" шукатиме кохання - Антоніна Хижняк стане новою "Холостячкою"Video21:06 • 3378 перегляди
Зірка "Хрещеного батька" Аль Пачіно отримає нагороду від гільдії акторів18:46 • 12205 перегляди
Загинув понад 70 000 років тому - в Іраку виявили незвичайне поховання та останки неандертальця зі слідами вбивства18:32 • 14853 перегляди
Актуальне
Starlink
Фільм
Серіали
MIM-104 Patriot
Storm Shadow

Пошкоджений танкер Aframax Rio доставили до новоросійська після пожежі в Чорному морі

Київ • УНН

 • 1166 перегляди

Танкер після пожежі біля сочі залишається на плаву, але має значні пошкодження та нахилений на правий борт. Біля узбережжя зафіксували нафтове забруднення.

Пошкоджений танкер Aframax Rio доставили до новоросійська після пожежі в Чорному морі

Танкер Aframax Rio, який 6 жовтня загорівся біля узбережжя Сочі, доставили до порту новоросійська. Судно має серйозні пошкодження та нахилене на правий борт, а навколо нього встановили загородження для стримування можливого розливу нафти. Про це повідомляє ASTRA, пише УНН.

Деталі

Еколог Георгій Каваносян спростував повідомлення про затоплення танкера. За його словами, судно залишається на плаву та перебуває біля нафтового причалу.

На оприлюднених кадрах видно обгорілу надбудову танкера та бонові загородження навколо нього. Такі конструкції використовують для запобігання поширенню нафтопродуктів у воді.

Біля узбережжя росії виявили масштабне забруднення моря

Ще 8 жовтня Greenpeace повідомив про нафтову пляму площею приблизно 25 кв. км, яка виникла після атаки на Aframax Rio. Згодом супутникові знімки підтвердили наявність великого забруднення між архипо-осипівкою та новоросійськом.

13 жовтня в геленджику та новоросійську запровадили режим підвищеної готовності через загрозу розливу нафтопродуктів. Наступного дня влада Краснодарського краю визнала появу нафтових викидів на узбережжі, однак заперечила їхній зв'язок із пошкодженим танкером.

Aframax Rio ходив під прапором Ліберії та здатний перевозити до 100 000 тонн нафти. Після пожежі 6 жовтня очевидці публікували відео палаючого моря, а місцева влада обмежувала доступ до пляжів.

Спочатку російські служби заперечували забруднення Чорного моря, проте згодом на окремих ділянках узбережжя заборонили купання.

Біля берегів рф після атаки на танкер утворилася нафтова пляма - росіяни відбрехалися, що наслідків немає09.10.26, 01:56 • 11896 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Вибухи
Пожежі
Ліберія
Чорне море