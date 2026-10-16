Пошкоджений танкер Aframax Rio доставили до новоросійська після пожежі в Чорному морі
Київ • УНН
Танкер після пожежі біля сочі залишається на плаву, але має значні пошкодження та нахилений на правий борт. Біля узбережжя зафіксували нафтове забруднення.
Танкер Aframax Rio, який 6 жовтня загорівся біля узбережжя Сочі, доставили до порту новоросійська. Судно має серйозні пошкодження та нахилене на правий борт, а навколо нього встановили загородження для стримування можливого розливу нафти. Про це повідомляє ASTRA, пише УНН.
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Еколог Георгій Каваносян спростував повідомлення про затоплення танкера. За його словами, судно залишається на плаву та перебуває біля нафтового причалу.
На оприлюднених кадрах видно обгорілу надбудову танкера та бонові загородження навколо нього. Такі конструкції використовують для запобігання поширенню нафтопродуктів у воді.
Біля узбережжя росії виявили масштабне забруднення моря
Ще 8 жовтня Greenpeace повідомив про нафтову пляму площею приблизно 25 кв. км, яка виникла після атаки на Aframax Rio. Згодом супутникові знімки підтвердили наявність великого забруднення між архипо-осипівкою та новоросійськом.
13 жовтня в геленджику та новоросійську запровадили режим підвищеної готовності через загрозу розливу нафтопродуктів. Наступного дня влада Краснодарського краю визнала появу нафтових викидів на узбережжі, однак заперечила їхній зв'язок із пошкодженим танкером.
Aframax Rio ходив під прапором Ліберії та здатний перевозити до 100 000 тонн нафти. Після пожежі 6 жовтня очевидці публікували відео палаючого моря, а місцева влада обмежувала доступ до пляжів.
Спочатку російські служби заперечували забруднення Чорного моря, проте згодом на окремих ділянках узбережжя заборонили купання.
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