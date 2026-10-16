Повреждённый танкер Aframax Rio доставили в Новороссийск после пожара в Чёрном море

Танкер Aframax Rio, который 6 октября загорелся у побережья Сочи, доставили в порт Новороссийска. Судно имеет серьезные повреждения и накренилось на правый борт, а вокруг него установили заграждения для сдерживания возможного разлива нефти. Об этом сообщает ASTRA, пишет УНН.

Детали

Эколог Георгий Каваносян опроверг сообщения о затоплении танкера. По его словам, судно остается на плаву и находится у нефтяного причала.

На опубликованных кадрах видны обгоревшая надстройка танкера и боновые заграждения вокруг него. Такие конструкции используют для предотвращения распространения нефтепродуктов в воде.

У побережья России обнаружили масштабное загрязнение моря

Еще 8 октября Greenpeace сообщил о нефтяном пятне площадью примерно 25 кв. км, которое возникло после атаки на Aframax Rio. Впоследствии спутниковые снимки подтвердили наличие крупного загрязнения между Архипо-Осиповкой и Новороссийском.

13 октября в Геленджике и Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов. На следующий день власти Краснодарского края признали появление нефтяных выбросов на побережье, однако отвергли их связь с поврежденным танкером.

Aframax Rio ходил под флагом Либерии и способен перевозить до 100 000 тонн нефти. После пожара 6 октября очевидцы публиковали видео горящего моря, а местные власти ограничивали доступ к пляжам.

Сначала российские службы отрицали загрязнение Черного моря, однако впоследствии на отдельных участках побережья запретили купание.

У берегов рф после атаки на танкер образовалось нефтяное пятно — россияне отбрехались, что последствий нет