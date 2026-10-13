Ціни на нафту знизилися на тлі перспектив збільшення поставок дизпального з росії
Київ • УНН
Brent і WTI подешевшали після заяви Трампа про додаткові поставки російського дизелю. Санкції США проти пального тимчасово послабили.
Ціни на нафту 13 жовтня знизилися на тлі очікувань додаткових постачань дизелю з росії, які послабили побоювання щодо перебоїв із постачанням через атаки на Саудівську Аравію. Про це пише Reuters, пише УНН.
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Ф'ючерси на Brent подешевшали на 1,30 долара, або 1,2%, — до 105,35 долара за барель. Американська WTI втратила 1,25 долара, або 1,3%, — до 92,49 долара.
Напередодні обидві марки подорожчали майже на 2 долари за барель, а Brent завершила торги на найвищому рівні з 15 вересня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що росія погодилася постачати дизель на світові ринки. Його адміністрація тимчасово послабила американські санкції проти російського пального. Додаткові обсяги можуть зменшити дефіцит пропозиції на світовому паливному ринку.
Водночас аналітики ING скептично оцінюють перспективи енергетичного перемир'я між Україною та росією: після оголошення Трампа з'явилися повідомлення про нові російські удари по українських енергооб'єктах.
Американські законодавці від обох партій також заявили, що домовленість Трампа з Путіним може порушувати закон США, який забороняє імпорт російських енергоносіїв до припинення агресії проти України.
"ЄС заплатив росії $250 млрд за енергоносії" - Трамп спробував виправдати дизельну угоду з рф12.10.26, 17:32 • 4754 перегляди