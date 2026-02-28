$43.210.00
28 февраля, 12:56 • 18899 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 28704 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 28472 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 35395 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 40336 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 49392 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 45716 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 49829 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 47990 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 44709 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
Графики отключений электроэнергии
В феврале в Украине было 83 случая отравления угарным газом, 23 человека погибли

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 14 просмотра

За февраль в Украине зафиксировано 83 случая отравления угарным газом, пострадали 150 человек, из них 55 детей. 23 человека погибли, сообщает ГСЧС.

В феврале в Украине было 83 случая отравления угарным газом, 23 человека погибли

В течение февраля в Украине зафиксировано 83 случая отравления угарным газом. Пострадали 150 человек, из них 55 - дети, а 23 человека погибли. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

83 случая отравления угарным газом - только за февраль 2026 года

- говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали 150 человек, из них 55 - дети. 23 человека погибли.

В ГСЧС говорят, что один из самых резонансных случаев произошел на Волыни. В частном жилом доме угарным газом отравились 5 человек, из них 3 детей. Всех пострадавших госпитализировали. Причина – вероятные нарушения в работе отопительного оборудования и вентиляции.

Спасатели предупреждают, что угарный газ не имеет запаха и цвета. Человек может даже не понять, что дышит ядом. Особенно уязвимы дети.

Поэтому необходимо: 

  • регулярно проверять исправность печей и газового оборудования;
    • не закрывать вентиляционные каналы;
      • не использовать генераторы в помещениях;
        • установить датчик угарного газа.

          При первых симптомах (головокружение, слабость, тошнота, сонливость) нужно немедленно выйти на свежий воздух и звонить 101 или 103.

          В Киевской области три человека погибли от угарного газа из-за неисправности отопления09.02.26, 15:28 • 3777 просмотров

          Ольга Розгон

