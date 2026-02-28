В феврале в Украине было 83 случая отравления угарным газом, 23 человека погибли
Киев • УНН
За февраль в Украине зафиксировано 83 случая отравления угарным газом, пострадали 150 человек, из них 55 детей. 23 человека погибли, сообщает ГСЧС.
В ГСЧС говорят, что один из самых резонансных случаев произошел на Волыни. В частном жилом доме угарным газом отравились 5 человек, из них 3 детей. Всех пострадавших госпитализировали. Причина – вероятные нарушения в работе отопительного оборудования и вентиляции.
Спасатели предупреждают, что угарный газ не имеет запаха и цвета. Человек может даже не понять, что дышит ядом. Особенно уязвимы дети.
Поэтому необходимо:
- регулярно проверять исправность печей и газового оборудования;
- не закрывать вентиляционные каналы;
- не использовать генераторы в помещениях;
- установить датчик угарного газа.
При первых симптомах (головокружение, слабость, тошнота, сонливость) нужно немедленно выйти на свежий воздух и звонить 101 или 103.
