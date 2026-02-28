В феврале в Украине было 83 случая отравления угарным газом, 23 человека погибли

В течение февраля в Украине зафиксировано 83 случая отравления угарным газом. Пострадали 150 человек, из них 55 - дети, а 23 человека погибли. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

83 случая отравления угарным газом - только за февраль 2026 года - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали 150 человек, из них 55 - дети. 23 человека погибли.

В ГСЧС говорят, что один из самых резонансных случаев произошел на Волыни. В частном жилом доме угарным газом отравились 5 человек, из них 3 детей. Всех пострадавших госпитализировали. Причина – вероятные нарушения в работе отопительного оборудования и вентиляции.

Спасатели предупреждают, что угарный газ не имеет запаха и цвета. Человек может даже не понять, что дышит ядом. Особенно уязвимы дети.

Поэтому необходимо:

регулярно проверять исправность печей и газового оборудования;

не закрывать вентиляционные каналы;

не использовать генераторы в помещениях;

установить датчик угарного газа.

При первых симптомах (головокружение, слабость, тошнота, сонливость) нужно немедленно выйти на свежий воздух и звонить 101 или 103.

