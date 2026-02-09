$43.050.09
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 25577 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 31424 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 48766 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 48463 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 40261 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 38953 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26574 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 18059 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13453 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
В Киевской области три человека погибли от угарного газа из-за неисправности отопления

Киев • УНН

 • 74 просмотра

В поселке Песковка Киевской области три человека погибли из-за отравления угарным газом. Предварительная причина трагедии – неисправность печного отопления.

В Киевской области три человека погибли от угарного газа из-за неисправности отопления

Три человека погибли в частном доме в поселке Песковка Киевской области из-за отравления угарным газом. Предварительно причиной трагедии стала неисправность печного отопления, окончательные результаты проверки предоставит ГСЧС. Правоохранители начали досудебное расследование по факту несчастного случая. Об этом сообщает полиция Киевской области, пишет УНН.

8 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в одном из частных домов поселка Песковка заявитель обнаружил тела двух родственников и мужчины

- говорится в сообщении.

В результате происшествия погибли 63-летняя женщина и 68-летний мужчина, а также 27-летний знакомый. Полицейские предварительно установили, что причиной трагедии стала неисправность печного отопления. Окончательные результаты проверки впоследствии предоставят сотрудники ГСЧС.

Следователи начали досудебное расследование по факту несчастного случая, в результате которого погибли три человека (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранители призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, регулярно проверять состояние печного отопления и не пренебрегать мерами безопасности.

Трагедии произошли в восьми областях: угарный газ убил четырех украинцев за неполные выходные, еще 25 — пострадали08.02.26, 18:54 • 4426 просмотров

Ольга Розгон

