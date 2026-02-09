В Киевской области три человека погибли от угарного газа из-за неисправности отопления

На Волыни враг снова ударил по объекту энергетики: детали

На Волыни враг снова ударил по объекту энергетики: детали

На Волыни враг снова ударил по объекту энергетики: детали

На Волыни враг снова ударил по объекту энергетики: детали 9 февраля, 06:15 • 7916 просмотра