В Киевской области три человека погибли от угарного газа из-за неисправности отопления
Киев • УНН
В поселке Песковка Киевской области три человека погибли из-за отравления угарным газом. Предварительная причина трагедии – неисправность печного отопления.
Три человека погибли в частном доме в поселке Песковка Киевской области из-за отравления угарным газом. Предварительно причиной трагедии стала неисправность печного отопления, окончательные результаты проверки предоставит ГСЧС. Правоохранители начали досудебное расследование по факту несчастного случая. Об этом сообщает полиция Киевской области, пишет УНН.
8 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в одном из частных домов поселка Песковка заявитель обнаружил тела двух родственников и мужчины
В результате происшествия погибли 63-летняя женщина и 68-летний мужчина, а также 27-летний знакомый. Полицейские предварительно установили, что причиной трагедии стала неисправность печного отопления. Окончательные результаты проверки впоследствии предоставят сотрудники ГСЧС.
Следователи начали досудебное расследование по факту несчастного случая, в результате которого погибли три человека (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
Правоохранители призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, регулярно проверять состояние печного отопления и не пренебрегать мерами безопасности.
Трагедии произошли в восьми областях: угарный газ убил четырех украинцев за неполные выходные, еще 25 — пострадали08.02.26, 18:54 • 4426 просмотров