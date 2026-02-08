Трагедии произошли в восьми областях: угарный газ убил четырех украинцев за неполные выходные, еще 25 — пострадали
За неполные выходные 7-8 февраля в Украине от отравления угарным газом погибли 4 человека, еще 25 пострадали. Причиной стали неисправности генераторов, печного отопления и газового оборудования.
Детали
По данным ГСЧС, только за неполные двое суток 7-8 февраля "тихий убийца" стал причиной 9 трагических случаев по всей стране.
Среди пострадавших целые семьи с совсем маленькими детьми. Сегодня утром в с. Жуковцы Киевской области из-за нарушения правил использования генератора пострадали 4 человека. Среди них дети 2024 и 2025 годов рождения
От неисправности печного и газового отопления в Тернопольской области и в Виннице погибли 4 человека (по двое в каждом регионе).
Трагедии произошли преимущественно в сельской местности и охватили 8 областей.
Как сообщили в ГСЧС, основные причины — неправильное использование альтернативных источников энергии и отопления:
▫️генераторы (5 случаев). Это самая распространенная причина отравлений в эти дни. Люди продолжают ставить их слишком близко к окнам или даже в помещениях;
▫️ неисправность печного отопления (2 случая). Трещины в печах, преждевременно закрытые заслонки;
▫️неисправность газового оборудования (2 случая).