Трагедии произошли в восьми областях: угарный газ убил четырех украинцев за неполные выходные, еще 25 — пострадали

В Украине за неполные выходные из-за отравления угарным газом погибли 4 человека, еще 25 - пострадали, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным ГСЧС, только за неполные двое суток 7-8 февраля "тихий убийца" стал причиной 9 трагических случаев по всей стране.

Среди пострадавших целые семьи с совсем маленькими детьми. Сегодня утром в с. Жуковцы Киевской области из-за нарушения правил использования генератора пострадали 4 человека. Среди них дети 2024 и 2025 годов рождения - говорится в сообщении.

От неисправности печного и газового отопления в Тернопольской области и в Виннице погибли 4 человека (по двое в каждом регионе).

Трагедии произошли преимущественно в сельской местности и охватили 8 областей.

В Кировоградской области женщина и трое детей отравились угарным газом

Как сообщили в ГСЧС, основные причины — неправильное использование альтернативных источников энергии и отопления:

▫️генераторы (5 случаев). Это самая распространенная причина отравлений в эти дни. Люди продолжают ставить их слишком близко к окнам или даже в помещениях;

▫️ неисправность печного отопления (2 случая). Трещины в печах, преждевременно закрытые заслонки;

▫️неисправность газового оборудования (2 случая).