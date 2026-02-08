$43.140.00
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
13:58 • 7266 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
12:29 • 11828 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 13171 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 11073 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 10227 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 23172 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 36867 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 35034 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 39960 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Трагедії сталися у восьми областях: чадний газ вбив чотирьох українців за неповні вихідні, ще 25 - постраждали

Київ • УНН

 • 42 перегляди

За неповні вихідні 7-8 лютого в Україні від отруєння чадним газом загинуло 4 людини, ще 25 постраждали. Причиною стали несправності генераторів, пічного опалення та газового обладнання.

Трагедії сталися у восьми областях: чадний газ вбив чотирьох українців за неповні вихідні, ще 25 - постраждали

В Україні за неповні вихідні через отруєння чадним газом загинуло 4 людини, ще 25 - постраждали, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними ДСНС, лише за неповні дві доби 7-8 лютого "тихий вбивця" спричинив 9 трагічних випадків по всій країні.

Серед постраждалих цілі родини з зовсім маленькими дітками. Сьогодні вранці у с. Жуківці на Київщині через порушення правил використання генератора постраждали 4 людини. Серед них діти 2024 та 2025 років народження 

- йдеться у повідомленні.

Від несправності пічного та газового опалення на Тернопільщині та у Вінниці загинули 4 людей (по двоє у кожному регіоні).

Трагедії сталися переважно у сільській місцевості та охопили 8 областей.

На Кіровоградщині жінка та троє дітей отруїлись чадним газом06.02.26, 16:36 • 2616 переглядiв

Як повідомили у ДСНС, основні причини — неправильне використання альтернативних джерел енергії та опалення:

▫️генератори (5 випадків). Це найпоширеніша причина отруєнь цими днями. Люди продовжують ставити їх надто близько до вікон або навіть у приміщеннях;

▫️ несправність пічного опалення (2 випадки). Тріщини в печах, передчасно закриті заслінки;

▫️несправність газового обладнання (2 випадки).

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
Село
Енергетика
Опалення
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Тернопільська область
Київська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Вінниця