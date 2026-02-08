Трагедії сталися у восьми областях: чадний газ вбив чотирьох українців за неповні вихідні, ще 25 - постраждали
За неповні вихідні 7-8 лютого в Україні від отруєння чадним газом загинуло 4 людини, ще 25 постраждали. Причиною стали несправності генераторів, пічного опалення та газового обладнання.
Деталі
За даними ДСНС, лише за неповні дві доби 7-8 лютого "тихий вбивця" спричинив 9 трагічних випадків по всій країні.
Серед постраждалих цілі родини з зовсім маленькими дітками. Сьогодні вранці у с. Жуківці на Київщині через порушення правил використання генератора постраждали 4 людини. Серед них діти 2024 та 2025 років народження
Від несправності пічного та газового опалення на Тернопільщині та у Вінниці загинули 4 людей (по двоє у кожному регіоні).
Трагедії сталися переважно у сільській місцевості та охопили 8 областей.
Як повідомили у ДСНС, основні причини — неправильне використання альтернативних джерел енергії та опалення:
▫️генератори (5 випадків). Це найпоширеніша причина отруєнь цими днями. Люди продовжують ставити їх надто близько до вікон або навіть у приміщеннях;
▫️ несправність пічного опалення (2 випадки). Тріщини в печах, передчасно закриті заслінки;
▫️несправність газового обладнання (2 випадки).