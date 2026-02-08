Трагедії сталися у восьми областях: чадний газ вбив чотирьох українців за неповні вихідні, ще 25 - постраждали

В Україні за неповні вихідні через отруєння чадним газом загинуло 4 людини, ще 25 - постраждали, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними ДСНС, лише за неповні дві доби 7-8 лютого "тихий вбивця" спричинив 9 трагічних випадків по всій країні.

Серед постраждалих цілі родини з зовсім маленькими дітками. Сьогодні вранці у с. Жуківці на Київщині через порушення правил використання генератора постраждали 4 людини. Серед них діти 2024 та 2025 років народження - йдеться у повідомленні.

Від несправності пічного та газового опалення на Тернопільщині та у Вінниці загинули 4 людей (по двоє у кожному регіоні).

Трагедії сталися переважно у сільській місцевості та охопили 8 областей.

Як повідомили у ДСНС, основні причини — неправильне використання альтернативних джерел енергії та опалення:

▫️генератори (5 випадків). Це найпоширеніша причина отруєнь цими днями. Люди продовжують ставити їх надто близько до вікон або навіть у приміщеннях;

▫️ несправність пічного опалення (2 випадки). Тріщини в печах, передчасно закриті заслінки;

▫️несправність газового обладнання (2 випадки).