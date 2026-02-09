На Київщині троє людей загинули від чадного газу через несправність опалення

$43.050.09
50.760.13
ukenru
08:22 • 13465 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
07:43 • 25447 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 31310 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 48662 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 48369 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 40218 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 38916 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26572 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 18057 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13452 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2м/с
61%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українські військові ліквідували 1250 окупантів протягом минулої добиPhoto9 лютого, 05:05 • 24457 перегляди
На Волині ворог знову вдарив по об'єкту енергетики: деталі9 лютого, 06:15 • 7916 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 26191 перегляди
Атака рф на Волинь: мер Нововолинська повідомив про удар ворога по підстанції, понад 80 тис. споживачів без світла9 лютого, 06:57 • 4528 перегляди
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця09:47 • 16478 перегляди
Публікації
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 4174 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 53975 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 75451 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 92396 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 85840 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Ігор Гарбарук
Федір Веніславський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Херсонська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 26216 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 35358 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 48666 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 49468 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 57712 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
WhatsApp

На Київщині троє людей загинули від чадного газу через несправність опалення

Київ • УНН

 • 38 перегляди

У селищі Пісківка на Київщині троє людей загинули через отруєння чадним газом. Попередня причина трагедії – несправність пічного опалення.

На Київщині троє людей загинули від чадного газу через несправність опалення

Троє людей загинули в приватному будинку у селищі Пісківка на Київщині через отруєння чадним газом. Попередньо причиною трагедії стала несправність пічного опалення, остаточні результати перевірки надасть ДСНС. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом нещасного випадку. Про це повідомляє поліція Київської області, пише УНН.

8 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних будинків селища Пісківка заявник виявив тіла двох родичів та чоловіка

- йдеться у повідомленні.

Внаслідок події загинули 63-річна жінка та 68-річний чоловік, а також 27-річний знайомий. Поліцейські попередньо встановили, що причиною трагедії стала несправність пічного опалення. Остаточні результати перевірки згодом нададуть працівники ДСНС.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом нещасного випадку, в результаті якого загинуло троє осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, регулярно перевіряти стан пічного опалення та не нехтувати заходами безпеки.

Трагедії сталися у восьми областях: чадний газ вбив чотирьох українців за неповні вихідні, ще 25 - постраждали08.02.26, 18:54 • 4426 переглядiв

Ольга Розгон

Кримінал та НПКиївська область
Опалення
Національна поліція України
Київська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій