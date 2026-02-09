На Київщині троє людей загинули від чадного газу через несправність опалення
Київ • УНН
У селищі Пісківка на Київщині троє людей загинули через отруєння чадним газом. Попередня причина трагедії – несправність пічного опалення.
Троє людей загинули в приватному будинку у селищі Пісківка на Київщині через отруєння чадним газом. Попередньо причиною трагедії стала несправність пічного опалення, остаточні результати перевірки надасть ДСНС. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом нещасного випадку. Про це повідомляє поліція Київської області, пише УНН.
8 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних будинків селища Пісківка заявник виявив тіла двох родичів та чоловіка
Внаслідок події загинули 63-річна жінка та 68-річний чоловік, а також 27-річний знайомий. Поліцейські попередньо встановили, що причиною трагедії стала несправність пічного опалення. Остаточні результати перевірки згодом нададуть працівники ДСНС.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом нещасного випадку, в результаті якого загинуло троє осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).
Правоохоронці закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, регулярно перевіряти стан пічного опалення та не нехтувати заходами безпеки.
