28 лютого, 12:56
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 45853 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
У лютому в Україні було 83 випадки отруєння чадним газом, 23 людини загинули

Київ • УНН

 • 226 перегляди

За лютий в Україні зафіксовано 83 випадки отруєння чадним газом, постраждали 150 людей, з них 55 дітей. 23 особи загинули, повідомляє ДСНС.

У лютому в Україні було 83 випадки отруєння чадним газом, 23 людини загинули

Упродовж лютого в Україні зафіксували 83 випадки отруєння чадним газом. Постраждали 150 людей, із них 55 - діти, а 23 особи загинули. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

83 випадки отруєння чадним газом - лише за лютий 2026 року

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждали 150 людей, з них 55 - діти. 23 людини загинули.

У ДСНС кажуть, що один із найбільш резонансних випадків стався на Волині. У приватному житловому будинку чадним газом отруїлися 5 людей, з них 3 дітей. Усіх постраждалих госпіталізували. Причина – ймовірні порушення в роботі опалювального обладнання та вентиляції.

Рятувальники попереджають, що чадний газ не має запаху й кольору. Людина може навіть не зрозуміти, що дихає отрутою. Особливо вразливими є діти.

Тому необхідно: 

  • регулярно перевіряти справність печей і газового обладнання;
    • не закривати вентиляційні канали;
      • не використовувати генератори в приміщеннях;
        • встановити датчик чадного газу.

          При перших симптомах (запаморочення, слабкість, нудота, сонливість) потрібно негайно вийти на свіже повітря та телефонувати 101 або 103.

          Ольга Розгон

