У лютому в Україні було 83 випадки отруєння чадним газом, 23 людини загинули

За лютий в Україні зафіксовано 83 випадки отруєння чадним газом, постраждали 150 людей, з них 55 дітей. 23 особи загинули, повідомляє ДСНС.

Упродовж лютого в Україні зафіксували 83 випадки отруєння чадним газом. Постраждали 150 людей, із них 55 - діти, а 23 особи загинули. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН. 83 випадки отруєння чадним газом - лише за лютий 2026 року - йдеться у повідомленні. Зазначається, що постраждали 150 людей, з них 55 - діти. 23 людини загинули. У ДСНС кажуть, що один із найбільш резонансних випадків стався на Волині. У приватному житловому будинку чадним газом отруїлися 5 людей, з них 3 дітей. Усіх постраждалих госпіталізували. Причина – ймовірні порушення в роботі опалювального обладнання та вентиляції. Рятувальники попереджають, що чадний газ не має запаху й кольору. Людина може навіть не зрозуміти, що дихає отрутою. Особливо вразливими є діти. Тому необхідно: регулярно перевіряти справність печей і газового обладнання;

не закривати вентиляційні канали;

не використовувати генератори в приміщеннях;

встановити датчик чадного газу. При перших симптомах (запаморочення, слабкість, нудота, сонливість) потрібно негайно вийти на свіже повітря та телефонувати 101 або 103. На Київщині троє людей загинули від чадного газу через несправність опалення