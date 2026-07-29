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Основателя Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск по запросу фсб

Киев • УНН

 • 1206 просмотра

российского бизнесмена Павла Дурова объявили в международный розыск по запросу фсб. Дело связано с телеграм-каналами, которые якобы использовали украинские спецслужбы.

Основателя Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск по запросу фсб

российского бизнесмена, основателя соцсетей VK и Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск по запросу фсб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

Уголовное дело связано с деятельностью телеграм-каналов, которые, как утверждают в ФСБ, использовались спецслужбами Украины для совершения диверсий и терактов в россии, а также для мошенничества.

российские силовики утверждают, что администрация мессенджера проигнорировала запросы с требованием удалить эти ресурсы.

Напомним

Французские следователи полностью отменили запрет на выезд из страны для генерального директора Telegram Павла Дурова, которого ранее подозревали в содействии совершению преступлений через работу мессенджера.

Евгений Устименко

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