Основателя Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск по запросу фсб
Киев • УНН
российского бизнесмена Павла Дурова объявили в международный розыск по запросу фсб. Дело связано с телеграм-каналами, которые якобы использовали украинские спецслужбы.
российского бизнесмена, основателя соцсетей VK и Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск по запросу фсб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Детали
Уголовное дело связано с деятельностью телеграм-каналов, которые, как утверждают в ФСБ, использовались спецслужбами Украины для совершения диверсий и терактов в россии, а также для мошенничества.
российские силовики утверждают, что администрация мессенджера проигнорировала запросы с требованием удалить эти ресурсы.
Напомним
Французские следователи полностью отменили запрет на выезд из страны для генерального директора Telegram Павла Дурова, которого ранее подозревали в содействии совершению преступлений через работу мессенджера.