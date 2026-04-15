"Стоп-паразит" планирует контролировать использование международной помощи "профессиональными активистами", – ветеран.

13-й блэкаут на ЗАЭС – эксперт объяснил, в чем угроза и назвал главные риски для безопасности станции
Профсоюзы настаивают на учете позиции работников в новом Трудовом кодексе - глава ФПУ Бызов
Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться - советы психолога
Трамп объявил о завершении войны с Ираном - Fox News
Украина пока не получила подтверждения относительно конкретной даты приезда американской делегации
ТОП финансовых ошибок украинцев, из-за которых постоянно не хватает денег
Необходимо снизить "порог входа" в Defence City, чтобы спецрежим дал ожидаемые результаты - Гетманцев
Посевную уже начали аграрии всех областей - что сеют и какие регионы в лидерах
Оккупанты атаковали 6 КАБами критически важную Печенежскую дамбу в Харьковской области - ОВА
Шесть лет в поисках правды: вдова пациента клиники Odrex ждет результатов очередной экспертизы
Ночная атака дронов на Черкассы - много раненых15 апреля, 02:18 • 18977 просмотра
Ночная атака на Запорожье вызвала масштабный пожар на автостоянкеPhotoVideo15 апреля, 02:46 • 19013 просмотра
Атака рф дронами на Киевскую область затронула два района - показали последствияPhoto15 апреля, 05:43 • 13757 просмотра
Наследство после смерти мужа или жены – кто и на что имеет право07:41 • 13525 просмотра
"Одна из вещей, которой я больше всего горжусь" - Вэнс о заявлении Европе о прекращении покупки и отправки оружия Украине со стороны США08:06 • 9566 просмотра
публикации
Наследство после смерти мужа или жены – кто и на что имеет право07:41 • 13594 просмотра
Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться - советы психолога
Эксклюзив
06:47 • 18796 просмотра
Что приготовить из продуктов, оставшихся после Пасхи – топ-7 простых и вкусных идейPhoto14 апреля, 16:30 • 24231 просмотра
ТОП финансовых ошибок украинцев, из-за которых постоянно не хватает денегPhoto14 апреля, 12:03 • 54453 просмотра
Смерть пациента в клинике Odrex: какие методы применяют обвиняемые, чтобы затянуть рассмотрение дела в суде14 апреля, 11:56 • 35062 просмотра
"Стоп-паразит" планирует контролировать использование международной помощи "профессиональными активистами" - ветеран

"Стоп-паразит" планирует контролировать использование международной помощи "профессиональными активистами", – ветеран.

В Украине стартовала общественная инициатива "Стоп-паразит" ("Grant Watch Ukraine"). Ее целью является борьба с разворовыванием псевдоактивистами финансовой помощи партнеров. Об этом написал ветеран российско-украинской войны журналист Владимир Бойко. 

"Стоп-паразит" ("Grant Watch Ukraine") – это объединение неравнодушных граждан, решивших положить конец разворовыванию профессиональными "общественными активистами" финансовой помощи, которую Украине оказывают международные партнеры, прежде всего Соединенные Штаты и европейские страны", – отметил он. 

По мнению Бойко, в Украине сформировалась группа лиц, которых традиционно называют "соросятами", получающая финансирование преимущественно из бюджетов США и стран Евросоюза. Эти люди уже захватили самые сочные отрасли экономики и медиа и сейчас пытаются прибрать к рукам судебную власть, заметил он.

По его словам, решения о выделении средств часто реализуются через дипломатические учреждения, взаимодействующие с местными партнерами. В этом контексте автор приводит примеры деятельности отдельных лиц, в частности, упоминает Виталия Шабунина, Александра Леменова и Михаила Жернакова, связывая их с грантовыми проектами и работой общественных организаций. 

Ранее автор в своих публикациях изложил более широкое видение причин появления профессионального "активизма", против которого направлена деятельность новой организации.

"Во всем цивилизованном мире активистами считают людей, которые после работы занимаются общественно-полезным трудом, тратя на это часть своих средств, заработанных в рабочее время. В Украине же этим словом стали называть предпринимателей, которые зарабатывают на том, что рекламируют определенные медицинские препараты по заказу фирм-производителей и проводят митинги в защиту сотрудников правоохранительных органов, пойманных на взятках, продаже дел или хищении бюджетных средств", – констатировал он. 

По его мнению, единственный способ избавить Украину от профессиональных "общественных активистов" – это противопоставить им реальных общественных активистов, которые будут действительно заниматься реформированием общественной жизни. А единственный способ остановить псевдоактивистов – это ударить по их доходам, считает Бойко. 

"Нужна настоящая общественная организация, участники которой будут заниматься общественно-полезным трудом, а не набивкой собственных карманов – сбором информации о грантах, полученных из бюджетов западных стран украинскими "активистами", и информированием грантодателей о том, чем "активисты" действительно занимаются и куда тратятся грантовские деньги", – констатировал ветеран.

По его словам, подробнее об общественной инициативе "Стоп-паразит" ("Grant Watch Ukraine") можно узнать на страницах организации в социальных сетях: Facebook, Threads и Instagram.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров высказал критическую позицию по поводу роли отдельных неправительственных организаций и медиа в формировании информационной политики в Европе. В частности, он заявил: "ЕС пытается оправдать свое стремление к большему контролю (Chat Control) и цензуре (DSA) через контролируемые НПО и СМИ. Важно разоблачать все такие попытки манипуляции общественным мнением, потому что их используют, чтобы забрать то, что осталось от наших свобод".

Лилия Подоляк

Политика
Государственный бюджет
Социальная сеть
Война в Украине
Митинги в Украине
Павел Дуров
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина