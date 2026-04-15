В Украине стартовала общественная инициатива "Стоп-паразит" ("Grant Watch Ukraine"). Ее целью является борьба с разворовыванием псевдоактивистами финансовой помощи партнеров. Об этом написал ветеран российско-украинской войны журналист Владимир Бойко.

"Стоп-паразит" ("Grant Watch Ukraine") – это объединение неравнодушных граждан, решивших положить конец разворовыванию профессиональными "общественными активистами" финансовой помощи, которую Украине оказывают международные партнеры, прежде всего Соединенные Штаты и европейские страны", – отметил он.

По мнению Бойко, в Украине сформировалась группа лиц, которых традиционно называют "соросятами", получающая финансирование преимущественно из бюджетов США и стран Евросоюза. Эти люди уже захватили самые сочные отрасли экономики и медиа и сейчас пытаются прибрать к рукам судебную власть, заметил он.

По его словам, решения о выделении средств часто реализуются через дипломатические учреждения, взаимодействующие с местными партнерами. В этом контексте автор приводит примеры деятельности отдельных лиц, в частности, упоминает Виталия Шабунина, Александра Леменова и Михаила Жернакова, связывая их с грантовыми проектами и работой общественных организаций.

Ранее автор в своих публикациях изложил более широкое видение причин появления профессионального "активизма", против которого направлена деятельность новой организации.

"Во всем цивилизованном мире активистами считают людей, которые после работы занимаются общественно-полезным трудом, тратя на это часть своих средств, заработанных в рабочее время. В Украине же этим словом стали называть предпринимателей, которые зарабатывают на том, что рекламируют определенные медицинские препараты по заказу фирм-производителей и проводят митинги в защиту сотрудников правоохранительных органов, пойманных на взятках, продаже дел или хищении бюджетных средств", – констатировал он.

По его мнению, единственный способ избавить Украину от профессиональных "общественных активистов" – это противопоставить им реальных общественных активистов, которые будут действительно заниматься реформированием общественной жизни. А единственный способ остановить псевдоактивистов – это ударить по их доходам, считает Бойко.

"Нужна настоящая общественная организация, участники которой будут заниматься общественно-полезным трудом, а не набивкой собственных карманов – сбором информации о грантах, полученных из бюджетов западных стран украинскими "активистами", и информированием грантодателей о том, чем "активисты" действительно занимаются и куда тратятся грантовские деньги", – констатировал ветеран.

По его словам, подробнее об общественной инициативе "Стоп-паразит" ("Grant Watch Ukraine") можно узнать на страницах организации в социальных сетях.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров высказал критическую позицию по поводу роли отдельных неправительственных организаций и медиа в формировании информационной политики в Европе. В частности, он заявил: "ЕС пытается оправдать свое стремление к большему контролю (Chat Control) и цензуре (DSA) через контролируемые НПО и СМИ. Важно разоблачать все такие попытки манипуляции общественным мнением, потому что их используют, чтобы забрать то, что осталось от наших свобод".