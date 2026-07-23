Греция купит у Израиля систему противовоздушной обороны за 3,5 млрд евро
Киев • УНН
Греция одобрила закупку израильской системы ПВО стоимостью до 3,5 млрд евро. Также утверждено приобретение самолётов C-390, беспилотников и подводных лодок.
Греция одобрила закупку у Израиля многоэшелонированной системы противовоздушной обороны стоимостью до 3,5 миллиарда евро (4 миллиарда долларов), нескольких типов беспилотников и военно-транспортного самолета Embraer C-390, заявил в четверг министр обороны страны Никос Дендиас, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Совет безопасности страны (KYSEA) дал предварительное одобрение ранее в этом году и утвердил контракты на закупку в четверг, сообщил Дендиас.
Греция хочет создать многоэшелонированную систему противоракетной, зенитной и противодроновой обороны под названием "Щит Ахиллеса" (Achilles Shield), ядром которой станут израильские радары и ракеты от оборонных компаний Rafael и IAI.
"Система будет готова и полностью введена в эксплуатацию в течение 35 месяцев, начиная с сегодняшнего дня", - заявил Дендиас, добавив, что греческие компании сделают не менее 25% системы.
Греция, которая сейчас использует американские системы Patriot и устаревшие российские С-300 для защиты своего воздушного пространства, планирует потратить около 28 миллиардов евро до 2036 года на модернизацию своих вооруженных сил.
Это включает закупку до 40 новых истребителей F-35 в США и фрегатов во Франции и Италии.
Дендиас также сообщил, что KYSEA одобрила закупку трех военно-транспортных самолетов C-390, 10 британских мини-подводных лодок VICTA для специальных операций, американских беспилотных летательных аппаратов V-BAT и беспилотников Heron в Израиле.
Греция тратит на оборону почти 3,5% своего валового внутреннего продукта, что выше, чем у многих стран НАТО из-за давнего спора с Турцией, указывает издание.
Имея прочные экономические и дипломатические связи, Греция и Израиль управляют центром подготовки пилотов на греческой территории, проводят ежегодные совместные военные учения и сотрудничают в области систем противодействия беспилотникам и кибербезопасности.
В прошлом году Афины закупили 36 израильских реактивных артиллерийских систем примерно за 650 миллионов евро.
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