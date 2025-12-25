За несколько недель до этапа Кубка мира по санному спорту: Латвия запретила въезд 14 российским спортсменам
Киев • УНН
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила о запрете въезда 14 гражданам рф. Это решение принято накануне этапа Кубка мира по санному спорту в Сигулде, к которому Международная федерация разрешила присоединиться "нейтральным спортсменам" из рф.
14 российским спортсменам запретили въезд на территорию Латвии на неопределенный срок. Об этом министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила в Х, передает УНН.
Спортсменам государства-агрессора не рады в Латвии. Я решила включить в список нежелательных лиц 14 граждан рф. Въезд в Латвию для них запрещен на неопределенный срок
Контекст
В Латвии 3-4 января состоится этап Кубка мира по санному спорту. Соревнования будет принимать город Сигулда.
Международная федерация ранее дала разрешение "нейтральным спортсменам" из рф присоединиться к соревнованиям.