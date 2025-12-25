За несколько недель до этапа Кубка мира по санному спорту: Латвия запретила въезд 14 российским спортсменам

$42.150.05
49.680.05
ukenru
Эксклюзив
10:58 • 16069 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 18163 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 21018 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 17181 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 15955 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 13313 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 49503 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 66673 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 32382 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 54120 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.3м/с
69%
762мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW25 декабря, 05:30 • 16642 просмотра
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo25 декабря, 06:45 • 15469 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24 • 16808 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 15396 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"10:37 • 17862 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
10:58 • 16065 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 49499 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 36142 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 66670 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 54117 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Музыкант
Прокудин Александр Сергеевич
Николай Леонтович
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Чернигов
Европа
Реклама
УНН Lite
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto14:14 • 1944 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video09:48 • 8632 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 15477 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24 • 16892 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 20303 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Financial Times

За несколько недель до этапа Кубка мира по санному спорту: Латвия запретила въезд 14 российским спортсменам

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила о запрете въезда 14 гражданам рф. Это решение принято накануне этапа Кубка мира по санному спорту в Сигулде, к которому Международная федерация разрешила присоединиться "нейтральным спортсменам" из рф.

За несколько недель до этапа Кубка мира по санному спорту: Латвия запретила въезд 14 российским спортсменам

14 российским спортсменам запретили въезд на территорию Латвии на неопределенный срок. Об этом министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила в Х, передает УНН.

Спортсменам государства-агрессора не рады в Латвии. Я решила включить в список нежелательных лиц 14 граждан рф. Въезд в Латвию для них запрещен на неопределенный срок

– написала Браже.

Контекст

В Латвии 3-4 января состоится этап Кубка мира по санному спорту. Соревнования будет принимать город Сигулда.

Международная федерация ранее дала разрешение "нейтральным спортсменам" из рф присоединиться к соревнованиям.

Антонина Туманова

СпортНовости Мира
Санкции
Социальная сеть
Война в Украине
Дипломатка
Латвия