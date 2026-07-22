лавров обвинил США в наведении украинского оружия на гражданские цели в рф

Министр иностранных дел россии сергей лавров обвинил США в прямом наведении украинского оружия на цели в рф, в том числе якобы по гражданским объектам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Американцы через поставки вооружения за счет Евросоюза и предоставление разведданных - система Starlink и многое другое - не просто помогают, а непосредственно участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские, на российской территории