лавров обвинил США в наведении украинского оружия на гражданские цели в рф
Киев • УНН
сергей лавров заявил, что США через поставки вооружения и разведданных непосредственно участвуют в наведении украинского оружия на цели в рф. Завтра он планирует встречу с госсекретарем США Марко Рубио.
Министр иностранных дел россии сергей лавров обвинил США в прямом наведении украинского оружия на цели в рф, в том числе якобы по гражданским объектам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Детали
Американцы через поставки вооружения за счет Евросоюза и предоставление разведданных - система Starlink и многое другое - не просто помогают, а непосредственно участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские, на российской территории
Также глава мид рф сообщил, что завтра планирует провести встречу с госсекретарем США Марко Рубио.
Напомним
Глава мид рф сергей лавров отреагировал на заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что на саммите США и РФ на Аляске в прошлом году не заключали никакого соглашения.