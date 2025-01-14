Восемь женщин обвинили писателя Нила Геймана в сексуальных домогательствах

Восемь анонимных женщин выступили против одного из самых известных и ценных жанровых писателей. Геймана обвиняют, что что он воспользовался своим властным положением и принуждал к сексуальным отношениям.

Передает УНН со ссылкой на Wired.

Все больше женщин обвиняют успешного американского писателя Нила Геймана в сексуальных домогательствах. Расследование "New York Magazine" раскрыло истории восьми женщин, которые, вероятно, были вовлечены в безусловные БДСМ-отношения с автором "Песочного человека" и "Американских богов".

В расследовании говорится о том, что Гейман якобы воспользовался своим властным положением для сексуальных домогательств или принуждения.

В статье за подписью Лилы Шапиро прослеживается общая формула для случаев жестокого обращения: женщины, намного моложе автора, которые обращаются к нему как поклонницы или, порой, из-за того, что они связаны с бывшей женой Геймана, Амандой Палмер.

Отдельный пример - статья "Нет безопасного слова". Няня, которая работала на Геймана в Новой Зеландии с февраля 2022 года подробно рассказывает, что среди прочего, он якобы домогался ее в гостиничном номере. Там также находился сын Геймана, который играл на планшете.

Нападение произошло в ванной в первый день работы няни. По ее словам, Гейман без разрешения залез к ней в ванную и "совершил действия сексуального характера", несмотря на ее протесты.

Сестра руководителя OpenAI Сэма Альтмана подала на него иск с обвинениями в насилии

СМИ напоминают, что публичный имидж Геймана уже в корне изменился еще в июле 2024 года, когда подкаст, созданный компанией Tortoise Media, в пяти эпизодах изложил обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые пятью женщинами, которые остались анонимными, в адрес автора.

Нил Гейман всегда отрицал обвинения, которые повлияли на его творчество.

Ранее юридические представители Геймана ответили на расследование Tortoise Media в прошлом году, сказав, что "сексуальное унижение, связывание, доминирование, садизм и мазохизм могут прийтись не каждому по вкусу. Но между взрослыми по согласию практики БДСМ не являются незаконными".

Рэпер Diddy останется под стражей до мая 2025 года: отозвал апелляцию по залогу

Прокуратура сообщила, что некоторые половые акты были по согласию в БДСМ-контексте, включая нескольких домашних работников. Однако также есть информация, что Гейман игнорировал ограничения и продолжал даже после явного "нет".

Справочно

Нил Гейман - один из самых известных и любимых жанровых писателей на протяжении десятилетий, тем более, что многие из его произведений были экранизированы: сначала анимационный фильм "Коралина и волшебная дверь" в 2009 году, затем сериал "Американские боги" и "Добрые приметы", а поклонники ждут второй сезон амбициозной экранизации "Песочного человека" от Netflix.

Напомним,

Netflix объявил новых актеров второго сезона "Песочного человека", среди которых Орфей, Ванда, Локи, Тор, Один и другие.

В Украине ввели наказание за сексуальные домогательства онлайн и офлайн