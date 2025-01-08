Сестра руководителя OpenAI Сэма Альтмана подала на него иск с обвинениями в насилии

Сестра исполнительного директора OpenAI Сэма Альтмана, Энн Альтман, подала иск в суд, утверждая, что он регулярно подвергал ее сексуальному насилию в детстве. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

6 января был подан судебный иск, в котором сестра генерального директора OpenAI Сэма Альтмана обвиняет его в сексуальном насилии, которое якобы продолжалось с 1997 по 2006 год. По ее словам, злоупотребления начались, когда ей было три года, а Альтману - 12. Она утверждает, что последний случай насилия произошел, когда он был взрослым, а она оставалась несовершеннолетней.

Иск содержит требование о судебном разбирательстве присяжными и возмещении ущерба на сумму более 75 000 долларов США. Ранее сестра Альтмана уже публично выдвигала подобные обвинения в социальных сетях, таких как X (бывший Twitter).

Сам Сэм Альтман в совместном заявлении с матерью и двумя братьями категорически отверг все обвинения, назвав их «абсолютно ложными». В заявлении отмечается: «Заботиться о члене семьи, который сталкивается с проблемами психического здоровья, невероятно трудно. Эта ситуация причиняет огромную боль всей нашей семье».

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