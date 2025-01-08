Сестра керівника OpenAI Сема Альтмана подала на нього позов зі звинуваченнями у насильстві

Сестра виконавчого директора OpenAI Сема Альтмана, Енн Альтман, подала позов до суду, стверджуючи, що він регулярно піддавав її сексуальному насильству в дитинстві. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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6 січня був поданий судовий позов, у якому сестра генерального директора OpenAI Сема Альтмана звинувачує його у сексуальному насильстві, що нібито тривало з 1997 по 2006 рік. За її словами, зловживання почалися, коли їй було три роки, а Альтману - 12. Вона стверджує, що останній випадок насильства стався, коли він був дорослим, а вона залишалася неповнолітньою.

Позов містить вимогу про судовий розгляд присяжними та відшкодування збитків на суму понад 75 000 доларів США. Раніше сестра Альтмана вже публічно висувала подібні звинувачення в соціальних мережах, таких як X (колишній Twitter).

Сам Сем Альтман у спільній заяві з матір’ю та двома братами категорично відкинув усі звинувачення, назвавши їх "абсолютно неправдивими". У заяві зазначається: "Піклуватися про члена сім’ї, який стикається з проблемами психічного здоров’я, неймовірно важко. Ця ситуація завдає величезного болю всій нашій родині".

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