Сестра керівника OpenAI Сема Альтмана подала на нього позов зі звинуваченнями у насильстві
Київ • УНН
Енн Альтман подала позов проти брата Сема Альтмана, звинувачуючи його у сексуальному насильстві з 1997 по 2006 рік. Сім'я Альтманів заперечує звинувачення, називаючи їх неправдивими.
Сестра виконавчого директора OpenAI Сема Альтмана, Енн Альтман, подала позов до суду, стверджуючи, що він регулярно піддавав її сексуальному насильству в дитинстві. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
6 січня був поданий судовий позов, у якому сестра генерального директора OpenAI Сема Альтмана звинувачує його у сексуальному насильстві, що нібито тривало з 1997 по 2006 рік. За її словами, зловживання почалися, коли їй було три роки, а Альтману - 12. Вона стверджує, що останній випадок насильства стався, коли він був дорослим, а вона залишалася неповнолітньою.
Позов містить вимогу про судовий розгляд присяжними та відшкодування збитків на суму понад 75 000 доларів США. Раніше сестра Альтмана вже публічно висувала подібні звинувачення в соціальних мережах, таких як X (колишній Twitter).
Сам Сем Альтман у спільній заяві з матір’ю та двома братами категорично відкинув усі звинувачення, назвавши їх "абсолютно неправдивими". У заяві зазначається: "Піклуватися про члена сім’ї, який стикається з проблемами психічного здоров’я, неймовірно важко. Ця ситуація завдає величезного болю всій нашій родині".
Ілон Маск подав до суду на OpenAI та її творця Сема Альтмана02.03.24, 23:12 • 29492 перегляди