В Украине ввели наказание за сексуальные домогательства онлайн и офлайн
Киев • УНН
В Украине внесли изменения в КУоАП относительно наказания за сексуальные домогательства. Нововведение касается как физических действий, так и нежелательных сообщений в интернете для лиц от 16 лет.
Недавно вступили в силу изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми предусмотрено наказание за сексуальные домогательства. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
Детали
Нововведение касается как офлайн, так и онлайн-пространства, направлено на защиту граждан от унизительных действий сексуального характера.
Сексуальные домогательства определяются как умышленные действия, оскорбляющие достоинство человека, имеющие сексуальный характер и осуществляемые против его воли.
Это могут быть как вербальные высказывания, так и невербальные проявления - жесты, движения или использование цифровых средств коммуникации.
В интернете такими действиями считаются отправки нежелательных сообщений, фото или видеоматериалов, а также публикации, создающие унизительную или запугивающую атмосферу для лица.
Ответственность за такие нарушения распространяется на граждан, достигших 16 лет.
В Украине заработало наказание за сексуальное домогательство жестами19.12.24, 16:15 • 17563 просмотра