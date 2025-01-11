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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине ввели наказание за сексуальные домогательства онлайн и офлайн

В Украине ввели наказание за сексуальные домогательства онлайн и офлайн

Киев  •  УНН

 • 9941 просмотра

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В Украине внесли изменения в КУоАП относительно наказания за сексуальные домогательства. Нововведение касается как физических действий, так и нежелательных сообщений в интернете для лиц от 16 лет.

Недавно вступили в силу изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми предусмотрено наказание за сексуальные домогательства. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Нововведение касается как офлайн, так и онлайн-пространства, направлено на защиту граждан от унизительных действий сексуального характера. 

Сексуальные домогательства определяются как умышленные действия, оскорбляющие достоинство человека, имеющие сексуальный характер и осуществляемые против его воли.

Это могут быть как вербальные высказывания, так и невербальные проявления -  жесты, движения или использование цифровых средств коммуникации. 

В интернете такими действиями считаются отправки нежелательных сообщений, фото или видеоматериалов, а также публикации, создающие унизительную или запугивающую атмосферу для лица. 

Ответственность за такие нарушения распространяется на граждан, достигших 16 лет.

В Украине заработало наказание за сексуальное домогательство жестами19.12.24, 16:15 • 17563 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоКриминал и ЧП
ukrainaУкраина

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