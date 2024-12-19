В Украине заработало наказание за сексуальное домогательство жестами
Киев • УНН
В Украине впервые ввели административную ответственность за сексуальные домогательства, включая жесты и электронные сообщения. Нарушителям грозит штраф или общественные работы.
В Украине впервые ввели административную ответственность за сексуальные домогательства, включая оскорбительные жесты, телодвижения и сообщения в электронных коммуникациях. Об этом сообщила заместитель начальника отдела превентивных мер и противодействия домашнему насилию Нацполиции Татьяна Ищенко в эфире телемарафона, передает УНН.
Закон вводит административную ответственность за новые виды правонарушений.
"Дополнен Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 173 со значком 7, которая называется "сексуальное домогательство". То есть, действительно, что это новая статья, новый вид правонарушения", - сказала Ищенко.
Речь идет об умышленном совершении против желания лица оскорбительных унизительных действий сексуального характера, выраженных вербально или невербально: слова, жесты, телодвижения, а также использование электронных коммуникаций.
Она подчеркнула, что этот закон является новым вызовом для Нацполиции. В связи с этим полицейские подразделения, в частности превентивной и патрульной полиции, проходят специальные тренинги.
Эти нововведения направлены на повышение ответственности за сексуальное домогательство вне контекста домашнего насилия, которое уже было регулировано ранее.
Добавим
В статье 173-7 говорится о том, что сексуальное домогательство влечет за собой наложение штрафа от восьмидесяти до ста шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов, или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями.